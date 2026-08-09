به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی عماد، مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت، در پیامی به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، از تلاشهای خبرنگاران، روزنامهنگاران و فعالان عرصه رسانه قدردانی کرد.
در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خبرنگاران به عنوان یکی از ارکان مهم عرصه اطلاعرسانی، با مسئولیتپذیری، دقت و تعهد حرفهای، نقش ارزشمندی در انعکاس رویدادها، انتقال مطالبات جامعه و تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان بر عهده دارند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه نیازمند اطلاعرسانی دقیق، صادقانه و مسئولانه است و اصحاب رسانه با پایبندی به اخلاق حرفهای و رعایت امانت در انتشار اخبار، میتوانند نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی و اعتماد جامعه ایفا کنند.
در این میان، لازم میدانم از تلاشهای خبرنگاران و فعالان رسانهای حوزه دولت و روحانیت که با جدیت و مسئولیتپذیری، اخبار و رویدادهای مرتبط با دولت و حوزههای علمیه را پوشش میدهند و در انعکاس فعالیتها، برنامهها و اقدامات مشترک میان این دو مجموعه نقشآفرینی میکنند، صمیمانه قدردانی کنم.
انعکاس فعالیتهای مشترک دولت و حوزههای علمیه و انتقال اخبار و دستاوردهای این همکاریها به افکار عمومی، اقدامی ارزشمند در مسیر تبیین فعالیتهای انجامشده و تقویت ارتباط میان نهادهای حوزوی، دولت و جامعه است.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و اطلاعرسانی، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، روزنامهنگاران و فعالان رسانهای کشور، بهویژه خبرنگاران حوزه دولت و روحانیت، تبریک عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آنان سلامتی، عزت و توفیق روزافزون در انجام رسالت حرفهای مسئلت دارم.
سید علی عماد
۱۷ مرداد ۱۴۰۵
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پایان پیام/
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