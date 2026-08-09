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مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت روز خبرنگار را تبریک گفت

۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۰
کد مطلب: 1850603
مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت روز خبرنگار را تبریک گفت

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی عماد، مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت، در پیامی به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، با تأکید بر نقش ارزشمند خبرنگاران در انعکاس رویدادها، انتقال مطالبات جامعه و تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان، گفت که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق، صادقانه و مسئولانه است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی عماد، مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت، در پیامی به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، از تلاش‌های خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالان عرصه رسانه قدردانی کرد.

 در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خبرنگاران به عنوان یکی از ارکان مهم عرصه اطلاع‌رسانی، با مسئولیت‌پذیری، دقت و تعهد حرفه‌ای، نقش ارزشمندی در انعکاس رویدادها، انتقال مطالبات جامعه و تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان بر عهده دارند.

امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق، صادقانه و مسئولانه است و اصحاب رسانه با پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و رعایت امانت در انتشار اخبار، می‌توانند نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی و اعتماد جامعه ایفا کنند.

در این میان، لازم می‌دانم از تلاش‌های خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای حوزه دولت و روحانیت که با جدیت و مسئولیت‌پذیری، اخبار و رویدادهای مرتبط با دولت و حوزه‌های علمیه را پوشش می‌دهند و در انعکاس فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات مشترک میان این دو مجموعه نقش‌آفرینی می‌کنند، صمیمانه قدردانی کنم.

انعکاس فعالیت‌های مشترک دولت و حوزه‌های علمیه و انتقال اخبار و دستاوردهای این همکاری‌ها به افکار عمومی، اقدامی ارزشمند در مسیر تبیین فعالیت‌های انجام‌شده و تقویت ارتباط میان نهادهای حوزوی، دولت و جامعه است.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و اطلاع‌رسانی، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای کشور، به‌ویژه خبرنگاران حوزه دولت و روحانیت، تبریک عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آنان سلامتی، عزت و توفیق روزافزون در انجام رسالت حرفه‌ای مسئلت دارم.

سید علی عماد 
۱۷ مرداد ۱۴۰۵

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پایان پیام/

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