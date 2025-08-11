عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم النبیین افغانستان با تأکید بر اهمیت وحدت میان مسلمانان، شعار امسال اربعین حسینی را «انا علی العهد» خواند و گفت که این شعار، تعهدی دوباره به دفاع از مظلوم و مبارزه با ظلم است که امام حسین(ع) جان خود را در راه آن فدا کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «سیدعلی موسوی» عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص) افغانستان با اشاره به شعار امسال اربعین حسینی اظهار کرد: شعار کلیدی و محوری اربعین حسینی امسال، «انا علی العهد» است. به نظرم مهم ترین عهد و پیمانی که ما در اربعین حسینی داریم این است که با آرمان های امام حسین(ع) عهد دوباره ببندیم. ما در روز عاشورای سال ۶۱ هجری قمری حضور نداشتیم و پس از ۱۴۰۰ سال در اربعین حسینی حضور پیدا کردیم تا بر عهد و پیمانی که امام حسین(ع)، جانش را فدا کرد بایستیم.

وی در حاشیه حضور خود در مراسم زیارت اربعین در کربلای معلی در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا گفت: به نظرم مهم ترین و کلیدی ترین هدفی که امام حسین(ع) داشتند، دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالمان و ستمگران آن عصر بود. امروز، دنیای اسلام در یک شرایط حساس قرار دارد و استکبار جهانی با محوریت آمریکا و صهیونیسم، مسلمانان را قلع و قمع می کند. در مقابل حکومت های غربی که همیشه دم از حقوق بشر می زدند، هیچ واکنشی به این وقایع نشان نمی دهند،

عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص) افغانستان، وحدت میان مسلمانان را ضروری دانست و تصریح کرد: دنیای اسلام و مسلمانان باید تحت اهداف امام حسین(ع)، انسجام و هماهنگی لازم بین خود ایجاد کنند و پای آرمان های حضرت اباعبدالله الحسین(ع) که مبارزه با ظلم و ستم بود محکم بایستند و از مظلوم دفاع کنند.دفاع از مظلوم در راستای اهداف امام حسین(ع) قرار داشت. لذا تحت شعار «انا علی العهد» با امام حسین(ع) پیمان می بندیم که پای ارزش هایی که ایشان، جان شان را برای آن فدا کردند، بایستیم و از مظلوم دفاع کنیم و با اتحاد و انسجام در برابر ستمگران قرار بگیریم.

