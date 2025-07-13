به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مصاحبه مسعود پزشکیان با تاکر کارلسون، روزنامهنگار و یوتیوبر شناخته شده آمریکایی، که با پیگیری رسانه «آزاد» انجام شده بود، در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در توییتر، دو پست تاکر کارلسون راجع به این مصاحبه روی هم رفته حدود ۳۲ میلیون بار دیده شده است و در یوتیوب نیز این ویدئو، ۱.۵ میلیون بار دیده شده است؛ امری که نشان میدهد میلیونها نفر در سرتاسر جهان این گفتوگو را مشاهده کردهاند.
تاکر کارلسون در سیاست داخلی آمریکا جایگاه خاصی دارد؛ او که از حامیان انتخاباتی دونالد ترامپ بود، یکی از شخصیتهای رسانهای جریان MAGA است و بشدت مخالف ورود آمریکا به جنگ است. بسیاری از حامیان ترامپ برنامههای او را مشاهده میکنند و بههمین جهت مصاحبههای او اثرگذاری ویژهای بر حامیان ترامپ در آمریکا دارد. بههمین جهت، فهم دیدگاه مخاطبان تاکر کارلسون از مصاحبه او با مسعود پزشکیان، میتواند نشان دهد که این مصاحبه تا چه اندازه اثرگذار بر بخشی از حامیان ترامپ بوده است.
تحلیل محتوای کامنتهای ویدئوی منتشر شده در یوتیوب، نشان میدهد که بسیاری از مخاطبان تاکر کارلسون، ضمن حمایت از این مصاحبه، استاندارد دوگانه رسانههای جریان اصلی و دولتهای غربی در مواجهه با ایران و اسرائیل را زیر سؤال بردهاند.
- بر همین اساس، مضمون « انتقاد از رسانههای جریان اصلی در مواجهه با اسرائیل و تمجید از تاکر کارلسون» در میان کامنتهای منتشر شده بیشترین لایکها را بهخود اختصاص داده و ۵۱٪ لایکها (۱۲۳ هزار لایک) را شامل شده است. کاربرانی که این مضمون را بکار بردهاند، عمدتا تاکر کارلسون را یک روزنامهنگار واقعی توصیف کردهاند که به دنبال فهم حقیقت است و در طرف مقابل از رسانههایی نظیر CNN، فاکس نیوز، نیویورک تایمز و ... انتقاد کردهاند. در یکی از پرلایکترین کامنتها، یکی از کاربران با کنایه به این رسانهها نوشته است: «این گفتگو چیزی است که ما آن را روزنامهنگاری واقعی مینامیم».
- دومین مضمونی که بیشترین لایکها را بهخود اختصاص داده، « انتقاد از آیپک و استاندارد دوگانه غرب در مواجهه با اسرائیل» بوده که ۲۶٪ لایکها را شامل شده است. در این مضمون، کاربران مختلف از رویکرد آیپک (کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل) و حضور آن در آمریکا انتقاد کردهاند و با اشاره به سخنان مسعود پزشکیان، استاندارد دوگانه کشورهای غربی در مواجهه با ایران و اسرائیل را یادآور شدهاند. در یکی از پرلایکترین کامنتها، یکی از کاربران نوشته «دکمه حذف آیپک از آمریکا»؛ این عبارت به این معناست که اگر طرفدار حذف آیپک از آمریکا هستید، این کامنت را لایک کنید و آنگاه ۲۰۹۵۹ کاربر آن را لایک کردهاند. یکی دیگر از کاربران نیز در کامنتی با ۵۹۵۴ لایک نوشته است «آژانس انرژی اتمی چه زمانی از برنامه اتمی و بمبهای هستهای اسرائیل بازدید میکند؟».
- سومین مضمون پرلایک «جملات صلحطلبانه، مخالف با جنگ با ایران و کشته شدن بخاطر اسرائیل» بوده است که ۱۲٪ از لایکها را شامل شده است. در این کامنتها، بسیاری از کاربران آمریکایی ضمن اشاره به محل زندگی خودشان، گفتهاند که «ایران دشمن من نیست» و یا این که «من بخاطر اسرائیل نمیخواهم بمیرم». رویکردی که برآمده از سخنان مسعود پزشکیان است و به این شکل در کامنتها متبلور شده است.
- چهارمین و پنجمین مضمون پرلایک نیز به «حمایت از شنیدن روایتهای دیگر از جمله روایت ایران» و «خاطرات شخصی افراد در حمایت از ایران و یا مواضع ایرانیان» اختصاص داشته است که روی هم رفته ۹٪ لایکها را شامل شده است. در اینجا کاربران بر این موضوع تأکید کردهاند که بجای روایتهای اسرائیلی، باید روایت ایران را نیز شنید و بههمین خاطر از تاکر کارلسون برای باز کرده پنجرهای به روایت ایرانیان تشکر کردهاند. همچنین بسیاری از آنها با ذکر خاطرهای از مواجهه با ایران و ایرانیان، مردم ایران را مردمانی مهربان و صلحطلب توصیف کردهاند.
ابر کلمات این کامنتها نیز بهخوبی بیانگر همین مضامین است؛ از جمله مخالفت با AIPAC، انتقاد از رسانههای جریان اصلی نظیر CNN و FoxNews و پروپاگاندای آنها و اهمیت صلح.
در مجموع بنظر میرسد تأثیر مصاحبه مسعود پزشکیان با تاکر کارلسون بر مخاطب آمریکایی، مثبت بوده و توجه بخشی از حامیان ترامپ را به استاندار دوگانه رسانهها و دولتهای غربی در مواجهه با ایران و اسرائیل جلب کرده است.
این در حالی است که برخی انتقاداتی که راجع به کیفیت ضبط و پخش برنامه در فضای داخلی نسبت به این برنامه مطرح شد، به چشم مخاطب آمریکایی نیامده و در کامنتهای بررسی شده، هیچ موردی به این موضوع اشاره نداشت.
به نقل از محمد رهبری و کانال تحلیل شبکههای اجتماعی مجازی
