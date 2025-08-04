به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله صالحی، از علمای برجسته افغانستان، در جلسهی هفتگی شورای علمای شیعه افغانستان که امروز برگزار شد، با اشاره به شرکت خود در مراسم فاتحهخوانی دومین جوان رشید جامعه که به دست کوچیها به شهادت رسید، گفت:
«این دومین مورد از هدف قرار گرفتن جوانان ما توسط کوچیهاست. ما از مسئولان امنیتی و قضایی میخواهیم که این موضوع را جدی پیگیری کرده و عاملان آن را به مجازات برسانند.»
وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی، گفت: «زیارت اربعین یکی از مسائل مهم جامعه ماست و امیدواریم مسئولان ذیربط با درک این اهمیت، تسهیلات لازم را برای زائران فراهم سازند.»
