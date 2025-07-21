به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در استان غور افغانستان گزارش داده‌اند که در شهرستان دولت‌یار، کوچی‌ها و ناقلین مسلح، شماری از مردم بومی را با تهدید و فشار مجبور به ترک خانه و زمین‌های خود کرده‌اند. این اقدام در حالی صورت گرفته که این مردم دهه‌ها است در این منطقه زندگی می‌کنند و صاحب قانونی زمین و باغ‌های خود هستند.

باشندگان دولت‌یار می‌گویند: «ما بیش از صد سال در این منطقه ساکن هستیم؛ حالا باید کجا برویم؟ چرا رهبران طالبان در برابر این ظلم سکوت کرده‌اند؟»

طبق گفته‌های منابع محلی، کوچی‌ها با زور و تهدید مردم را از مناطق‌شان کوچ می‌دهند و در موارد متعددی با حمایت‌های آشکار یا پنهان برخی افراد بانفوذ، اقدام به تصرف زمین‌ها و دارایی‌های مردم می‌کنند.

این نخستین‌بار نیست که چنین رخدادهایی در افغانستان اتفاق می‌افتد. طی سال‌های اخیر، حملات مشابهی از سوی کوچی‌ها در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه در استان‌های غزنی، دایکندی، بامیان، میدان وردک و غور به وقوع پیوسته است.

این حوادث همواره باعث ناامنی، کوچ اجباری، تضییع حقوق شهروندی و بروز بحران‌های اجتماعی شده است.

در همین حال، جامعه مدنی و مردم محل خواستار اقدام فوری و جدی حکومت برای توقف این روند و جلوگیری از ادامه کوچ اجباری و تصرف اراضی توسط کوچی‌ها هستند.

