به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگی مجمع جهانی اهلبیت(ع) در لبنان با انتشار بیانیهای شهادت عالم ربانی حجتالاسلام والمسلمین رسول شحود را تسلیت گفت و او را نمادی از وحدت اسلامی و صدای دین در زمانه سکوت خواند.
حجتالاسلام والمسلمین رسول شحود، از علمای برجسته مکتب اهلبیت(ع) و مروج بیداری دینی، در حمله گروهی مسلح که خود را مدعی اسلام معرفی میکردند، بهطور مظلومانه به شهادت رسید.
در آغاز بیانیه با آوردن آیه «و لا تحسبنّ الذین قُتلوا…» به حیات جاوید شهداء اشاره شده و شهادت شیخ رسول شحود «فاجعهای دردناک» توصیف شده است. در ادامه بیانیه، نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در لبنان، ضمن ابراز همدردی با خانواده و پیروان ایشان، شهادت این عالم را به جامعه اسلامی تسلیت گفت.
بیانیه میافزاید: شیخ رسول شحود صدای دین در زمانه سکوت، پشتوانه علم و طلاب، مروج آگاهی و حامی محرومان بود. او در طول سالها تلاش علمی و تبلیغی خود، کنفرانسها و نشستهای متعددی درباره اتحاد مذاهب اسلامی برگزار کرد و نقشی کلیدی در تقویت وحدت میان شیعه و سنی ایفا نمود.
نمایندگی مجمع جهانی اهلبیت(ع) در لبنان در بیانیه خود با تاکید بر اینکه شهادت ایشان هرگز اراده مسلمانان را برای ادامه راه حق و کرامت تضعیف نخواهد کرد، از همه مسلمانان خواسته است تا با پیروی از مسیر شهداء و علما» در برابر جریانات تفرقهافکن ایستادگی نمایند.
در پایان بیانیه، ضمن قرائت فاتحه و دعا برای روح مطهر شهید، از خداوند متعال مسألت شده است که ایشان را در جمع شهیدان مقرب قرار دهد و بر صبر بازماندگان بیفزاید.
شایان ذکر است که حجتالاسلام والمسلمین رسول شحود از بانیان و پیشگامان فعالیتهای وحدت اسلامی در شهر حمص سوریه بود که در مسیر نشر معارف اهلبیت(ع) و حمایت از نیازمندان، عمر خویش را صرف کرد و سرانجام روز گذشته چهارشنبه در راه تحقق آرمانهای دین به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
