به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در روزهای اخیر موج گسترده‌ای از مهاجران از طریق مرز اسلام‌قلعه وارد استان هرات افغانستان شده‌اند.

این وضعیت، بسیج بی‌سابقه مردم و نهادهای خیریه و دفاتر علمای سرشناس افغانستانی را برای کمک‌رسانی در پی داشته است.

حجت‌الاسلام عبدالحکیم محمدی، مسئول بنیاد خیریه آیت‌الله فیاض، گفت: هر شب حدود ۱۵۰۰ پرس غذای گرم و آب آشامیدنی میان مهاجران توزیع می‌شود و ده‌ها نفر از آن‌ها به‌طور موقت در استان هرات افغانستان اسکان یافته‌اند.

بشیراحمد گوهری، مسئول بنیاد خیریه سیدالشهداء نیز از ارسال بیش از سه هزار بسته غذایی و آب سرد به مرز اسلام‌قلعه خبر داده و بر ادامه این روند تأکید کرده است.

با وجود این تلاش‌ها، بسیاری از مهاجران افغانستانی به دلیل بسته شدن حساب‌های بانکی‌شان در ایران، امکان بازگشت به مناطق خود را ندارند. قاسم، یکی از مهاجران، می‌گوید: «پول‌هایمان در ایران بلوکه شده؛ فعلاً در مسجدی در استان هرات افغانستان مانده‌ایم و نیاز به کمک فوری داریم.»

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان، اعلام کرد که روند انتقال مهاجران به استان‌هایشان با جدیت پیگیری می‌شود.

فعالان اجتماعی همچنان خواهان ورود فوری سازمان‌های بین‌المللی به این بحران هستند.

