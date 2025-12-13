به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فضای رسانه‌ای آمریکا طی یک شبانه‌روز شاهد تحولی کم‌سابقه بوده است؛ جایی که «تاکر کارلسون» (Tucker Carlson)، چهره سرشناس رسانه‌ای و از جریان محافظه‌کاران حامی شعار «آمریکا اول»، با انتقادهای صریح و کم‌سابقه از رژیم صهیونیستی، به کانون توجه افکار عمومی آمریکا تبدیل شد و سخنان او بیش از ۲۰ میلیون بار در شبکه‌های اجتماعی دیده شد.

اهمیت این موضع‌گیری از آنجا دوچندان شده که کارلسون نه از اردوگاه لیبرال‌ها، بلکه از درون جریان محافظه‌کار موسوم به «مگا» (MAGA) سخن می‌گوید؛ جریانی که سال‌ها یکی از ستون‌های اصلی حمایت بی‌قیدوشرط از رژیم صهیونیستی در آمریکا به‌شمار می‌رفت. به همین دلیل، انتقادهای او ضربه‌ای جدی به انسجام لابی صهیونیستی در میان جمهوری‌خواهان ارزیابی می‌شود.

نقطه عطف این تغییر موضع، سفر کارلسون به شهر «دوحه» (پایتخت قطر، کشوری در حاشیه خلیج فارس) و حضور او در بیمارستان‌هایی بود که کودکان مجروح فلسطینی از نوار غزه در آنها تحت درمان قرار دارند. او با انتشار تصاویری از این کودکان، که بسیاری از آنها اعضای بدن، خانواده و خانه‌های خود را از دست داده‌اند، اعلام کرد قطر آمادگی پذیرش شمار بیشتری از مجروحان را داشته اما رژیم صهیونیستی مانع انتقال زنان و کودکان شده است.

کارلسون در ادامه، با عبور از ادبیات رایج رسانه‌های آمریکایی، تصریح کرد که کشتار کودکان و غیرنظامیان در غزه «خطا یا حادثه» نیست، بلکه نتیجه اقدامات آگاهانه رژیم صهیونیستی است. او تأکید کرد که اسرائیل نه‌تنها متحد واقعی آمریکا نیست، بلکه واشنگتن را در جنایات خود شریک کرده و به اعتبار جهانی آمریکا لطمه می‌زند.

وی همچنین با مقایسه نقش قطر و رژیم صهیونیستی، به چالشی جدی علیه روایت‌های تثبیت‌شده سیاست خارجی آمریکا دست زد. کارلسون یادآور شد که بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه در قطر قرار دارد و این کشور در مذاکرات مربوط به اسرا و تلاش برای کاهش تنش نقش‌آفرینی می‌کند، در حالی که رژیم صهیونیستی به گفته او «هر مسیر صلحی را تخریب می‌کند».

در اقدامی بحث‌برانگیز، کارلسون میزبان «فرانچسکا آلبانیزه» (Francesca Albanese)، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطین شد؛ شخصیتی که پیش‌تر از سوی دولت آمریکا به یهودستیزی متهم شده بود. آلبانیزه در این گفت‌وگو از نقش رژیم صهیونیستی در جاسوسی دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی برای ترور هدفمند در غزه و ارتکاب جنایات سازمان‌یافته جنگی سخن گفت؛ موضوعاتی که برای بخشی از مخاطبان محافظه‌کار آمریکا شوک‌آور بود.

این مواضع با واکنش تند محافل صهیونیستی مواجه شد؛ از جمله «تد کروز»، سناتور آمریکایی، که کارلسون را به یهودستیزی متهم کرد. با این حال، ناظران معتقدند آنچه سخنان کارلسون را خطرناک کرده، تأکید او بر تضاد میان شعار «آمریکا اول» و آنچه او «اسرائیل اول» می‌نامد، است؛ کارلسون تأکید می‌کند سیاستمداران آمریکایی مانند تد کروز، تحت نفوذ لابی‌های اسرائیلی (مانند آیپک)، منافع اسرائیل را بر آمریکا مقدم می‌دارند؛ شکافی که به باور تحلیلگران، اجماع دیرینه آمریکا درباره حمایت بی‌چون‌وچرا از رژیم صهیونیستی را با شوک جدی مواجه کرده است.

............

پایان پیام