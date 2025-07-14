تحریم غیرقانونی ترامپ علیه گزارشگر سازمان ملل / حمایت آشکار آمریکا از جنایات اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی دیدارهای اخیر مقامات ارشد آمریکایی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که به اتهام جنایات علیه بشریت تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی است، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در اقدامی غیرقانونی، فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از سال ۱۹۶۷، را تحریم کرد. این تصمیم همراه با اظهارات کذب و توهین‌آمیز روبیو علیه آلبانزه بود که بار دیگر نشان‌دهنده عزم دولت آمریکا برای تضمین مصونیت رژیم صهیونیستی از پاسخگویی در برابر جنایاتش است.

این اقدام غیرقانونی با واکنش تند سازمان‌های بین‌المللی، کارشناسان و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان مواجه شده و به‌عنوان یک فاجعه اخلاقی محکوم شده است. فرانچسکا آلبانزه، چهره‌ای شناخته‌شده در حوزه دفاع از حقوق بشر، به دلیل پایبندی به اصول حرفه‌ای و شجاعت در افشای جنایات رژیم صهیونیستی در غزه طی بیست ماه گذشته، مورد تحسین گسترده قرار گرفته است. او با گزارش‌های مستند خود، از جمله گزارش اخیر با عنوان «آناتومی یک نسل‌کشی»، نقش مهمی در افشای نقض سیستماتیک حقوق بشر در فلسطین ایفا کرده است.

تحریم آلبانزه نقض مستقیم منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل، و توافق‌نامه مقر سازمان ملل است. این اقدام همچنین به‌عنوان مانع‌تراشی عمدی در مسیر مأموریت حقوق بشری سازمان ملل تلقی می‌شود. از آنجا که این تحریم‌ها با هدف محافظت از رژیم صهیونیستی و دیگر عاملان جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، و نسل‌کشی اعمال شده‌اند، نقض تعهدات آمریکا طبق کنوانسیون منع نسل‌کشی (که اسرائیل هم‌اکنون در دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام آن محاکمه می‌شود) و ماده یک کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ محسوب می‌شود که آمریکا را ملزم به تضمین رعایت این کنوانسیون‌ها توسط اسرائیل می‌کند.

علاوه بر این، اقدام آمریکا که به‌طور صریح با تحریم‌های غیرقانونی علیه دیوان کیفری بین‌المللی مرتبط است، نقض ماده ۷۰ (۱) (ج) اساسنامه رم (مصوب ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸) به شمار می‌رود که جرم علیه اجرای عدالت را تعریف می‌کند. این ماده می‌تواند به آلبانزه به‌عنوان قربانی رفتار غیرقانونی دولت آمریکا، حق جبران خسارت بدهد. همچنین، با توجه به اظهارات توهین‌آمیز روبیو که با «نیت سوء» و «بی‌اعتنایی آشکار به حقیقت» همراه بوده، آلبانزه ممکن است بتواند در دادگاه‌های آمریکایی به دلیل خسارات مالی و حیثیتی ناشی از این تحریم‌ها و اظهارات، درخواست جبران خسارت مدنی کند.

کارشناسان بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری خواستار اقدام قانونی علیه این تحریم‌ها در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) شده‌اند، زیرا مصونیت دیپلماتیک گزارشگران ویژه سازمان ملل طبق کنوانسیون ۱۹۴۶ تضمین شده است. این مصونیت برای اطمینان از استقلال و عدم مداخله در انجام وظایف گزارشگران ویژه وضع شده است.

در واکنش به این اقدام، بسیاری از اعضای جامعه جهانی، از جمله سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای عضو سازمان ملل، تحریم‌ها را محکوم کرده و خواستار لغو آنها و جبران خسارات وارده به آلبانزه و سازمان ملل شده‌اند. بیانیه‌های متعدد نشان می‌دهد که این اقدام غیرقانونی دولت آمریکا نه‌تنها به هدف خود برای خاموش کردن صدای آلبانزه و سازمان ملل دست نخواهد یافت، بلکه مقاومت جهانی علیه جنایات رژیم صهیونیستی و همدستی آمریکا را تقویت خواهد کرد.

جنبش جهانی همبستگی با فلسطین در حال گسترش است و همان‌طور که کریگ موخیبر، فعال حقوق بشر، تأکید کرده، این اقدام شرم‌آور دولت آمریکا تنها عزم حامیان عدالت مانند آلبانزه را برای ادامه مبارزه با جنایات جنگی، آپارتاید و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی تقویت می‌کند.

..............................

پایان پیام/