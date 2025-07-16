حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ورودی ستاد کل ارتش در دمشق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد که ارتش این رژیم به دمشق حمله هوایی کرده و این پیامی به احمد الشرع (الجولانی) رئیس جمهور موقت سوریه درخصوص اتفاقات سویدا است.

تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حمله به دمشق حمله ای هشدار دهنده است که محوطه پایگاه اصلی ارتش سوریه در دمشق را هدف قرار داد.

ارتش رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که ورودی مقر اصلی ستادکل ارتش سوریه را هدف قرار داده است.

خبرنگار الجزیره از زخمی شدن دو غیرنظامی در این حمله خبر داد.

منابع خبری می گویند که هم اکنون صدای شلیک گلوله در پایتخت سوریه به گوش می رسد.

ساعاتی پیش اسرائیل کاتس وزیر جنگ این رژیم اعلام کرد که ارتش به حملات خود علیه نظام موجود در سوریه ادامه می دهد.

وی تاکید کرد: نظام سوریه باید دروزی های موجود در سویدا را رها کند و نیروهای خود را به عقب بکشاند.

کاتس افزود: دروزی های سوریه را تنها نخواهیم گذاشت و سیاست خلع سلاح را پیاده خواهیم کرد.

در این راستا، منابع صهیونیستی گزارش دادند که ارتش این رژیم ۲ گردان دیگر در مرز سرزمین های اشغالی و سوریه مستقر کرده است.

رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته حملاتی را به مناطقی از جنوب سوریه انجام داده است.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه، درگیری‌هایی هر از چندگاه بین دروزی‌های سوریه با عناصر وابسته به جولانی به وقوع پیوسته است.

از یک سو، اقلیت‌های مذهبی و قومیتی سوریه نگران اقدامات تمامیت‌خواهانه و افراطی عناصر وابسته به حاکمیت جدید جولانی هستند

و از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی با حملات مکرر به توانمندی‌های نظامی سوریه و حمایت از اقلیت‌های قومی و هویتی در این کشور، در تلاش برای تقسیم آن به چند کشور ضعیف و کوچک است.

