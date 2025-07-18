به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استان سویداء سوریه با تشدید بحران انسانی روبه‌رو شده و مردم این منطقه با قطعی تقریباً کامل آب و کمبود شدید مواد غذایی و دارو مواجه هستند. همین امر موجب شده تا اهالی این استان به‌طور فوری خواستار ایجاد یک گذرگاه انسانی برای تأمین نیازهای اولیه خود شوند.

براساس گزارش «دیده‌بان حقوق بشر سوریه»، این درخواست‌ها در پی تشدید بحران‌های اخیر مطرح شده است؛ جایی که ساکنان، شرایط کنونی را غیرقابل تحمل توصیف کرده‌اند؛ در حالی که خدمات پایه‌ای به‌طور کامل مختل شده و تهیه مایحتاج روزمره به چالشی بزرگ بدل شده است.

ساکنان استان سویداء هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت بدون مداخله می‌تواند به یک فاجعه انسانی تمام‌عیار منجر شود و از جامعه جهانی خواسته‌اند تا برای ایجاد گذرگاهی امن و فوری برای ورود غذا و دارو اقدام کند.

در همین شرایط، اسرائیل تلاش می‌کند از این بحران، سوء استفاده کند. به گفته رسانه‌ها، «گدعون ساعر» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرده که دستور اختصاص ۷۰۰ هزار دلار برای ارسال کمک‌های انسانی به استان سویداء سوریه را صادر کرده است.

