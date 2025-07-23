به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نبردهای شهر سویداء سوریه، خرابیهای گستردهای در این شهر به بار آورد و موجب آوارگی تقریباً کامل مردم سویداء شد، در حالی که این شهر آسیبدیده با فلج شدن خدمات و شوکهای اجتماعی ناشی از تقسیمات و تحریکات مواجه است.
با فروکش کردن گرد و غبار نبردهایی که در شهر السویداء رخ داد، حجم خرابیهای فراوانی که به شهر وارد شده، نمایان شد. این خرابیها نتیجه ۱۰ روز درگیریهای خونین میان گروههای محلی از مردم شهر از یک سو و گروههای نظامی عشایر و حکومت جولانی از سوی دیگر است. همچنین وضعیت انسانی دشواری شامل کمبود شدید کالاهای اساسی و خدمات و آوارگی تقریباً کامل ساکنان شهر سویداء و مناطق غربی اطراف آن، آشکار شد. به این ترتیب، این نزاع داخلی خسارات جانی، مالی و روانی زیادی به جا گذاشت و شکاف اجتماعی بزرگی ایجاد کرد که با تحریکات و سخنان نفرتآمیز تشدید میشود.
شهری ویران
با وجود توقف آتشبس در مرکز شهر سویداء، ستونهای دود هنوز از چندین ساختمان به خصوص در محلههای غربی برمیخیزد؛ خیابانها پر از اجساد است و دهها خودروی نظامی و غیرنظامی سوخته یا تخریب شده دیده میشود. در هر ۵ تا ۶ ساختمان، حداقل یک ساختمان دود میکند. خانهها و مغازههایی که نسوختهاند، غارت شدهاند و بیشتر ساکنان شهر جز مبارزان گروههای محلی تخلیه شدهاند. تنها تعداد کمی از غیرنظامیان اجازه یافتند خانهها و اموال خود را بررسی کنند یا وسایلشان را بیرون ببرند؛ البته خطر جابجایی همچنان هست، چون مینها و بمبهای قابل انفجار در هر لحظه جان افراد را تهدید میکنند.
«ابو هادی» که اجازه بازدید خانهاش در سویداء را داشته، به روزنامه «الأخبار» لبنان گفت: آنچه که این شهر در یک هفته تجربه کرد، تمام تلاشها برای بیطرفی آن در ۱۴ سال جنگ را نابود کرد..
او از وضعیت خرابی، غارت و دزدی که با همکاری حکومت جولانی اتفاق افتاده ابراز تأسف کرد و گفت: مردم سویداء اهل صلح و مردانگی هستند و نمیتوان با زور بر آنها حاکم شد. من خواستار محاکمه کسانی هستم که دستور این ویرانیها را دادهاند.
از طرف دیگر، «أمل» نیز از وضعیت سویداء بسیار غمگین است و تاکید کرد که با خانوادههای خود در میان عشایر بدوی در تماس است و آنها نیز نگران حال آنها هستند. جنون رخ داده نمایانگر ۹۰٪ مردم سویداء نیست... این فقط بهای کرامت است.
او به «الأخبار» گفت که حتی به همراه دخترانش فکر خودکشی کرده است اگر مهاجمان به روستای صلخد که با خانوادهاش به آنجا گریخته، برسند. مهاجمان، مغولهای زمانه بودند و فجایعی مرتکب شدند که فقط در کتابهای تاریخ دیده میشود.
ویرانی شدید در مناطق غربی سویداء
روستای غربی، نقطه آغاز حمله به استان سویداء بود چون در مسیر دمشق و نزدیک درعا قرار دارد. این باعث فشار میدانی شدید و ویرانی تقریباً کامل چه به خاطر نبردها، چه به دلیل آتشزدن، غارت و سرقت شد. همچنین این درگیریها و تحریکات فرقهای و جنایاتی که طرفهای درگیر مرتکب شدند، باعث فرار کامل عشایر بدوی به سمت درعا و اطراف دمشق شد. اکنون درخواستها برای بازگشت آوارگان به خانههایشان پس از پایان درگیریها افزایش یافته است.
نبود خدمات
اگرچه کاروان هلال احمر سوریه با نان، آب، آرد و برخی مواد غذایی وارد سویداء شده، این کمکها تاثیری بر وخامت خدمات نداشت. آب، برق و نان کاملاً قطع شدهاند، اینترنت و ارتباطات به شدت ضعیف شده و بیشتر بیمارستانها و مراکز درمانی از کار افتادهاند. ذخایر سوخت (بنزین و گازوئیل) تقریباً تمام شده که بر حرکت وسایل نقلیه و جابجایی مردم تأثیر گذاشته و بحران حملونقل ایجاد کرده است. امتحانات پایان سال تحصیلی نیز به همین دلیل لغو شدهاند.
تراکم جمعیت در جنوب سویداء
روستاهای جنوب سویداء تا مرز اردن، شاهد افزایش جمعیت زیادی هستند، به ویژه شهرکها و روستاهای صلخد، القریة و دیگر مناطق اطراف، که هزاران خانواده از شهر و مناطق شمالی و غربی آن به آنجا گریختهاند. در همین رابطه، «جمانة» اهل شهرک صلخد خواست که استان سویداء به عنوان استان آسیبدیده اعلام شود و نیازهای انسانی ساکنان تأمین گردد. او از حکومت جولانی خواست که حسن نیت خود را نشان دهد، برق، آب و ارتباطات را برگرداند و نانواییها را باز کند تا نیاز آوارگان برآورده شود. او همچنین از همبستگی اجتماعی میان مردم استان سویداء و تلاشهای محلی برای حمایت از بحران آوارگان سخن گفت.
