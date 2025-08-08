به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علامه شیخ علی خطیب نائب رئیس مجلس اعلی اسلامی شیعیان لبنان تأکید کرد که امت عربی و اسلامی امروز در یکی از خطرناک‌ترین مراحل تاریخ خود قرار دارد، در شرایطی که با چالش‌های پیچیده داخلی و خارجی مواجه است که نتیجه دهه‌ها پسرفت، وابستگی و تجربیات شکست‌خورده در زمینه رهایی و پیشرفت است.

وی در خطبه‌ نماز جمعه که در مجلس اعلی اسلامی شیعیان لبنان در جاده فرودگاه بیروت ایراد کرد، بر این نکته تأکید کرد که این مرحله نتیجه شکست‌های تاریخی انباشته شده است که مهم‌ترین آنها سوءمدیریت دوره عثمانی در مناطق عربی بود، دوره‌ای که با ذهنیت عقب‌مانده و رفتار نژادپرستانه شناخته می‌شد و باعث شد برخی از گروه‌ها تحت توهمخ آزادی به دامان استعمار غربی پناه ببرند، اما در نهایت فریب بزرگ خوردند و وابستگی قبلی با وابستگی بسیار شدیدتری جایگزین شد.

شیخ خطیب گفت: برخی تصور کردند که ارتباط با غرب آنها را از عقب‌ماندگی نجات خواهد داد، اما نفهمیدند که پروژه غرب در حال آماده شدن برای جایگزین شدن به عنوان استعمارگر جدید بود و امروز ما ثمرات تلخ آن را در شکل تفرقه، انشقاق و افراط‌گرایی مذهبی و فرقه‌ای می‌بینیم که در خدمت اهداف غربی با عنوان مبارزه با تروریسم به کار گرفته می‌شود.

او همچنین به دلایل داخلی که باعث تشدید این وضعیت شده‌اند از جمله ورود گروه‌های اسلامی به درگیری‌های داخلی با حکومت‌ها و حتی با یکدیگر، اشاره و تأکید کرد که امت نیازی به این درگیری‌ها نداشت چرا که مرحله ایجاب می‌کرد صفوف متحد برای مقابله با خطرات مشترک حفظ شود.

وی افزود که مقابله با این چالش نیازمند بازخوانی مرحله گذشته، تدوین استراتژی جدید فراتر از شعارهای ناکارآمد و تمرکز بر حفظ وحدت جوامع عربی و اسلامی است که در حال حاضر به شکلی در حال فروپاشی هستند که اهداف غربی را تحقق می‌بخشد.

شیخ خطیب با تاکید بر این که حفظ وحدت جوامع ما باید اولویت هر چیز دیگر باشد، از گروه‌های اسلامی خواست تا بر فعالیت‌های فرهنگی تمرکز کنند، از درگیری‌های سیاسی و ایدئولوژیک دوری کنند و به جای آن به تقویت صلح داخلی و پایبندی به مفهوم دولت مبتنی بر شهروندی، نه بر پایه طائفه‌گرایی و مذهبی، بپردازند.

او به خطر تفرقه سیاسی داخلی در لبنان نیز اشاره کرد و هشدار داد که آنچه اخیراً در جلسه کابینه رخ داد در پاسخ به فشار آمریکایی – اسرائیلی بود و به دشمن اجازه داد چیزی را که حتی آرزویش را هم نداشت، به دست آورد، بدون هیچ توجیه منطقی، در زمانی که لبنان هنوز نیازمند وحدت موضع ملی در برابر تهدیدهای مکرر اسرائیل است.

شیخ خطیب در این زمینه تصمیم اخیر دولت لبنان را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این تصمیم به وحدت ملی آسیب رساند و از برگ قدرت اساسی چشم‌پوشی کرد که می‌توانست برای تحمیل مطالبات حق لبنان بر دشمن استفاده شود.

او به خروج چهار وزیر از جلسه اخیر هیئت وزیران لبنان اشاره کرد که باعث شد آن جلسه از مشروعیت قانونی ساقط شود و خواستار حل بحران با روش‌هایی شد که کرامت حفظ شود و از سقوط کشور به هرج و مرج قانونی جلوگیری شود.

نائب رئیس مجلس اعلی اسلامی شیعیان لبنان در پایان خطبه به هواداران مقاومت خطاب کرد و خواستار آرامش و پرهیز از تحریک‌ها شد و گفت: ما همان‌قدر که حامی مقاومت هستیم، حامی صلح داخلی هم هستیم و از آرامش و تدبیر دعوت می‌کنیم، چون بسیاری از لبنانی‌ها درد ما را درک می‌کنند و خواهان عزت و استقلال وطنشان هستند.

او افزود: لبنان خانه همه ماست و ما بهای سنگینی برای آن پرداختیم. اما تصمیم اشتباه دولت لبنان، راه‌های دیگری برای اصلاح دارد و نباید کسی به دام نقشه‌های پلید بیفتد.

شیخ خطیب، خطبه خود را با دعا برای لبنان و مردمش به پایان رساند و برای شهدای ارتش و مقاومت لبنان طلب رحمت کرد و تأکید نمود کسانی که این تصمیم را گرفته‌اند، به قلب خانواده‌های آنان ضربه زده‌اند.

