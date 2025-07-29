کوچ اجباری ۲۵ خانواده در استان بامیان افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ منابع محلی در بامیان تأیید کرده‌اند که یک هیأت طالبان همراه با کوچی‌ها وارد روستای «رشک» شهر پنجاب شدند و با پایان مهلت ۱۵ روزه، خانواده‌های ساکن این روستا را وادار به ترک خانه‌های‌شان کردند.

به گفته منابع، طالبان در حال بیرون‌کشیدن وسایل این خانواده‌ها از منازل‌شان هستند و مردان برخی خانواده‌ها محل را ترک کرده‌اند تا از ثبت اثر انگشت اجباری‌شان در اسناد فیصله جلوگیری شود.

این دعوای حقوقی، به زمین‌های منطقه «پشته غرغری» شهر پنجاب مربوط می‌شود که از دهه پنجاه خورشیدی تاکنون جریان داشته است.

پیش‌تر نیز طالبان در پرونده‌های مشابه، جانب کوچی‌ها را گرفته و اهالی مناطق مختلف را کوچ اجباری داده‌اند.

