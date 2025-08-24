به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل پس از حملات هوایی این رژیم به مناطق مختلف شهر صنعاء پایتخت یمن و در واکنش به حملات اخیر حوثی‌ها به اسرائیل، هشدار داد که این گروه به سخت‌ترین شکل ممکن خواهد آموخت که بهای سنگینی برای اقداماتش خواهد پرداخت.

نتانیاهو گفت: هرکس به ما حمله کند، پاسخ خواهد گرفت؛ و هرکس برای حمله برنامه‌ریزی کند، نیز هدف قرار خواهد گرفت.» او افزود: «تمام منطقه قدرت و اراده اسرائیل را به‌خوبی می‌شناسد.

«یواف گالانت» وزیر دفاع اسرائیل نیز اعلام کرد که اسرائیل به اعمال محاصره هوایی و دریایی ادامه می‌دهد و زیرساخت‌هایی را هدف قرار می‌دهد که به گفته او، برای حمایت از حوثی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

او تهدید کرد: در برابر هر موشکی که به سوی اسرائیل شلیک شود، حوثی‌ها بهایی دوچندان خواهند پرداخت.

در مقابل، دفتر سیاسی جنبش انصارالله (حوثی‌ها) اعلام کرد که یمن با تمام توان خود به مقابله ادامه خواهد داد تا زمانی که حملات به غزه متوقف و محاصره آن برداشته شود.

این بیانیه تأکید کرد که یمن در دفاع از حاکمیت خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و حملات اسرائیل به صنعاء، انسجام جبهه داخلی را تضعیف نخواهد کرد.

انصارالله همچنین اعلام کرد که موشک‌های یمنی به اسرائیل توانسته‌اند از سامانه‌های دفاع هوایی این رژیم عبور کنند و ضرباتی مؤثر وارد سازند.

ارتش اسرائیل اعلام کرده که در حمله اخیر به صنعا، یک مجتمع نظامی شامل کاخ ریاست‌جمهوری، دو ایستگاه برق و یک مرکز ذخیره‌سازی سوخت را هدف قرار داده است. به گفته منابع اسرائیلی، این تأسیسات برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند.

طبق گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ۱۴ جنگنده در این عملیات شرکت داشته‌اند و حدود ۴۰ موشک شلیک کرده‌اند.

وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که نتانیاهو، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش، عملیات را از مقر وزارت دفاع پیگیری کرده‌اند. ارتش اسرائیل تأکید کرده که این حملات در پاسخ به پرتاب‌های مکرر موشک و پهپاد از سوی حوثی‌ها انجام شده‌اند و اسرائیل مصمم است به مقابله با هر تهدیدی، فارغ از فاصله جغرافیایی، ادامه دهد.

بر اساس گزارش منابع درمانی وابسته به انصارالله، در این حملات هوایی، چهار نفر شهید و ۷۱ نفر زخمی شده‌اند.

