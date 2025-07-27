  1. صفحه اصلی
نشست «رسانه، مقاومت و عهد اربعینی» در خبرگزاری ابنا برگزار می‌شود + پوستر

۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۹
نشست «رسانه، مقاومت و عهد اربعینی» در شهر قم، برگزار خواهد شد.

 به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست «رسانه، مقاومت و عهد اربعینی در پرتو شعار جهانی اربعین ۱۴۴۷؛ انا علی العهد» در سالن جلسات خبرگزاری ابنا در شهر قم، برگزار می شود.

این نشست با حضور دکتر «کمال اکبری» استاد ارتباطات و پژوهشگر رسانه و استاد «عیسی بلوکات» برنامه ساز تلوزیون، برگزار خواهد شد.

زمان و مکان برگزاری این مراسم روز دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۶ الی ۱۸ به آدرس قم بلوار جمهوری اسلامی، بین کوچه ۴ و ۶، مجمع جهانی اهل بیت(ع) سالن جلسات خبرگزاری بین المللی ابنا است. 

