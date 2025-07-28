به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معراج راحلی مقدم، مدیر اجرایی موکب پیامبر اعظم(ص) شهرستان تالش، امروز دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران اعلام کرد: موکب پیامبر اعظم(ص) از تاریخ ۱۱ مرداد فعالیت خود را در مسیر نجف به کربلا آغاز خواهد کرد. این موکب در محل حسینیه شهداء الحسین واقع در عمود ۴۳۳ مستقر شده و تا پایان مراسم پیاده‌روی اربعین، به صورت ۲۴ ساعته به زائران خدمت‌رسانی خواهد کرد.

وی افزود: این موکب ظرفیت اسکان همزمان ۲۰۰ نفر را داراست که ۱۰۰ نفر از آقایان و ۱۰۰ نفر از بانوان در آن پذیرش می‌شوند. همچنین روزانه حدود سه هزار پرس غذای گرم در وعده‌های صبحانه، ناهار و شام برای زائران تهیه و توزیع خواهد شد.

راحلی مقدم با اشاره به تقسیم‌بندی منظم خدمات در این موکب گفت: تیم‌های مختلفی با برنامه‌ریزی دقیق، وظیفه پشتیبانی از بخش‌های تغذیه، اسکان، بهداشت و فعالیت‌های فرهنگی را بر عهده دارند.

راه‌اندازی درمانگاه شبانه‌روزی و امکانات رفاهی متنوع

مدیر اجرایی این موکب از تجهیز یک درمانگاه شبانه‌روزی در محل خبر داد و تصریح کرد: این درمانگاه با همکاری موکب ۳۱۳ صلوات شهرستان تالش راه‌اندازی شده و آماده ارائه خدمات اولیه پزشکی به زائران است. به‌علاوه، هشت چشمه سرویس بهداشتی و حمام به صورت مجزا برای خانم‌ها و آقایان در محل موکب پیش‌بینی شده است.

راحلی مقدم همچنین با توجه به شرایط اقلیمی مسیر پیاده‌روی، از نصب سامانه مه‌پاش به طول ۲۰۰ متر و ایجاد سایه‌بان‌هایی به مساحت ۳۵۰ متر مربع در فضای موکب خبر داد و گفت: این امکانات با هدف رفاه بیشتر زائران و کاهش اثرات گرمای هوا فراهم شده‌اند.

پذیرایی صلواتی و برنامه‌های فرهنگی متنوع

وی در ادامه افزود: ایستگاه‌های مختلف صلواتی در موکب فعال هستند و با ارائه نوشیدنی‌های خنک، چای و نذورات مردمی از زائران پذیرایی می‌کنند.

راحلی مقدم درباره برنامه‌های فرهنگی موکب گفت: توزیع اقلام فرهنگی، برگزاری مسابقات دینی، جلسات تلاوت قرآن، مراسم روضه‌خوانی، پاسخ‌گویی به سؤالات شرعی و ارائه مشاوره‌های قرآنی، از جمله برنامه‌هایی هستند که با حضور روحانیون، قاریان و فعالان فرهنگی به صورت روزانه اجرا می‌شود.

پخش زنده از حال‌وهوای مسیر پیاده‌روی

مدیر اجرایی موکب پیامبر اعظم(ص) تالش از اجرای پخش زنده شبانه‌روزی از مسیر پیاده‌روی نیز خبر داد و عنوان کرد: این برنامه هر شب رأس ساعت ۲۳ به وقت ایران، از طریق صفحه رسمی اینستاگرام موکب منتشر می‌شود و علاقه‌مندان داخل کشور می‌توانند به صورت زنده در جریان فعالیت‌های موکب و حال‌وهوای مسیر مشایه قرار بگیرند.

راحلی مقدم همچنین با اشاره به مشارکت برادران اهل سنت شهرستان تالش در موکب پیامبر اعظم(ص) اظهار داشت: جمعی از خادمان اهل سنت با انگیزه و روحیه‌ای مثال‌زدنی در کنار دیگر خادمان به خدمت‌رسانی به زائران سیدالشهدا(ع) مشغول هستند.

وی مشارکت پرشور مردم شهرستان تالش در تأمین اقلام، حمایت‌های مالی و معنوی از این موکب را تحسین‌برانگیز توصیف کرد و آن را نشانه‌ای روشن از محبت قلبی شیعه و سنی نسبت به خاندان اهل بیت(ع) دانست.

خدمت بی‌منت با اتکا به ظرفیت‌های مردمی

در پایان، راحلی مقدم با بیان اینکه ۴۰ نفر از خادمان موکب در قالب سه مرحله اعزام شده‌اند، گفت: موکب پیامبر اعظم(ص) شهرستان تالش با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی و اجتماعی این منطقه، برای میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی آمادگی کامل دارد.

گفتنی است، این موکب در محل حسینیه شهداء الحسین، در عمود ۴۳۳ مسیر نجف به کربلا، به عنوان موکبی مشترک از سوی خادمان ایرانی و عراقی دایر شده است.

