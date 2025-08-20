بررسی کوچ اجباری شیعیان روستای رَشک بامیان توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان از بررسی تخلیه اجباری زمین‌ها و خانه‌های مردم در روستای شیعه‌نشین رشک شهرستان پنجاب استان بامیان افغانستان خبر داد.

وی در پیامی که روز سه شنبه (۲۸ مرداد) در صفحه ایکس خود منتشر کرد، تصریح کرده است که خواستار یک راه حل مسالمت‌آمیز و عادلانه در این موضوع است.

ریچارد بنت در ادامه تصریح کرد: طالبان باید به استانداردهای بین‌المللی از قبیل: محاکمه عادلانه، اطلاع‌رسانی قبلی، مشاوره واقعی و جبران خسارت مردم، پایبند باشد.

وی در پایان پیام خود تأکید کرده است که آوارگی و کوچ دادن اجباری هرگز قابل قبول نیست.

گفتنی است چند روز پیش(۶ مرداد)، دادگاه محلی طالبان در دعوای بین کوچی‌ها(عشایر غیر بومی) و شیعیان بومی روستای رشک بامیان، حق را به کوچی‌ها داد و ۲۵ خانواده بومی روستا را مجبور به تخلیه خانه‌ها و زمین‌هایشان کرد.