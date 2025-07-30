به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) _ ابنا _ روز گذشته، سه‌شنبه، ۴ صفر ۱۴۴۷ هجری قمری برابر با ۷ مرداد ۱۴۰۴، دفتر حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی (دام ظله) با همکاری مقام‌های محلی، برای ۵۱ خانواده مهاجر بازگشته از ایران و پاکستان، کمک‌های نقدی و غذایی توزیع کرد.

کمک‌های اهدایی شامل ۷,۳۵۰ افغانی پول نقد و بسته‌های مواد غذایی از جمله آرد، روغن، برنج، عدس، نخود و نمک برای هر خانواده بود.

این بسته‌ها در مراسمی رسمی با حضور مولوی عبدالله سرحدی، استاندار بامیان، و شماری از مسئولان محلی در مرکز این استان توزیع شد.

استاندار بامیان ضمن قدردانی از این اقدام خیرخواهانه، آن را گامی مهم در راستای کاهش رنج مهاجران دانست و از سایر نهادهای خیریه و موسسات بشردوستانه خواست تا در کنار حکومت محلی، برای پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی بازگشت‌کنندگان، به‌ویژه در بخش‌های غذا، خدمات بهداشتی - درمانی و معیشت، همکاری گسترده‌تری داشته باشند.

این اقدام دفتر مرجع عالی‌قدر شیعه، جلوه‌ای از تعهد مستمر علمای دین نسبت به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند جامعه افغانستان تلقی می‌شود.

