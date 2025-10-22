کانادا نتانیاهو را به بازداشت در صورت ورود به این کشور تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نخستوزیر کانادا، مارک کارنی، در مصاحبهای با شبکه بلومبرگ تأکید کرد که کانادا، بنیامین نتانیاهو را در صورت ورود به خاک کانادا بازداشت خواهد کرد و بدین ترتیب دستور دادگاه کیفری بینالمللی (CPI) را اجرا میکند. او گفت: «کانادا مطابق با حقوق بینالملل عمل خواهد کرد. اگر وارد شود، بازداشت خواهد شد.» این موضع، ادامه سیاست نخستوزیر پیشین، جاستین ترودو، از نوامبر ۲۰۲۴ است، زمانی که CPI دستور بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت را به اتهام جنایات جنگی — مانند استفاده از گرسنگی بهعنوان ابزار جنگ — و جنایات علیه بشریت در جریان حمله اسرائیل به غزه از اکتبر ۲۰۲۳ صادر کرد.
دادگاه کیفری بینالمللی هفته گذشته درخواست تجدیدنظر اسرائیل را رد کرد و دلیل «دلایل موجه» برای مسئول دانستن این دو نفر در جنایات رخداده تا ماه مه ۲۰۲۴ را عنوان کرد، در حالی که این درگیری باعث کشته شدن بیش از ۶۸ هزار فلسطینی شده است. اسرائیل که عضو CPI نیست، اتهامات را رد کرده و از پذیرش صلاحیت دادگاه امتناع میکند، اما ۱۲۵ کشور عضو این معاهده، از جمله کانادا، موظف به اجرای این دستورات هستند در صورتی که متهمان وارد خاک آنها شوند.
این اعلامیه پس از به رسمیت شناختن رسمی دولت فلسطین توسط کانادا در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ در سازمان ملل صادر شد و کانادا نخستین کشور عضو گروه ۷ شد که این اقدام را انجام داد، همراه با دیگر کشورهایی که این اقدام را تکرار کردند. کارنی دولت نتانیاهو را متهم کرد که با اقداماتش مانع از ایجاد یک دولت فلسطینی قابل دوام میشود و در نقض منشور سازمان ملل عمل میکند. کانادا بارها نقض قوانین توسط اسرائیل، از جمله استفاده از گرسنگی بهعنوان «ابزار سیاسی»، را محکوم کرده و در آوریل ۲۰۲۵ از تحریم تسلیحاتی حمایت کرده است و تجاوز اسرائیل به غزه را با تهاجم روسیه به اوکراین مقایسه کرده است.
علاوه بر این، اسرائیل با پروندهای درباره نسلکشی در دیوان بینالمللی دادگستری (CIJ) روبهرو است که توسط آفریقای جنوبی به دلیل نقض کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸ علیه آن گشوده شده و شامل اقداماتی موقت صادرشده در ۲۰۲۴ است که توقف اعمال نسلکشی و فراهم کردن کمکهای انسانی را الزامی میداند.
