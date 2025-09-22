  1. صفحه اصلی
پیشنهاد حماس به ترامپ: آماده یک توافق جزئی هستیم

۳۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۱
رهبران حماس در قطر نامه‌ای را برای رئیس جمهور آمریکا تدوین کرده و در آن تمایل خود را برای یک توافق جزئی ابراز کرده‌اند که بر اساس آن، آتش‌بس ۶۰ روزه در ازای آزادی نیمی از زندانیان اسرائیلی برقرار شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد، حماس از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تضمین شخصی می‌خواهد که آتش‌بس برای ۶۰ روز مورد توافق ادامه یابد و تا زمانی که مذاکرات برای پایان جنگ و آزادی زندانیان باقی مانده در جریان است، آتش‌بس تمدید شود.

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که این نامه که هنوز توسط رهبران حماس امضا نشده است، ممکن است در روزهای آینده امضا شود و رسماً از طریق میانجی‌گر قطری به رئیس جمهور آمریکا تحویل داده شود.

قرار است دونالد ترامپ فردا در حاشیه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با تعدادی از رهبران عرب و مسلمان دیدار کند تا در مورد راه‌های پایان جنگ در غزه با آنها گفتگو کند.

این دیدار تنها چند روز قبل از میزبانی ترامپ از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کاخ سفید در ۲۹ سپتامبر، در بحبوحه بن‌بست در مذاکرات آزادی اسیران برگزار خواهد شد. 

