به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر اطلاع رسانی دولت نوار غزه اعلام کرد که روز شنبه تنها ۳۶ کامیون حامل کمکهای انسانی این باریکه شد که اکثر آنها نیز مورد حمله و غارت قرار گرفتند؛ این حملات ناشی از آشوب امنیتی به شمار میرود که رژیم صهیونیستی آن را در نوار غزه ایجاد کرده است.
در این گزارش آمده است که باید روزانه ۶۰۰ کامیون حامل کمکهای انسانی وارد نوار غزه شوند تا کمترین حد از نیازهای ساکنان این باریکه برآورده شود.
لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی با صدور مجوز ورود قطره چکانی کمکهای انسانی به نوار غزه و مانور تبلیغاتی گسترده روی این کمکها تلاش دارد از فشارهای بینالمللی روی تلآویو بکاهد.
