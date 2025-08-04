درگیری مسلحانه میان نیروهای قسد و نیروهای جولانی در شرق استان حلب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) اعلام کردند که یگان‌های نظامی وابسته به حکومت جولانی به مواضع آن‌ها در منطقه دِیر حافر در شرق استان حلب در شمال سوریه، حمله کرده‌اند.

در بیانیه‌ای که مرکز رسانه‌ای قسد منتشر کرد، آمده است: نیروهایی وابسته به دولت انتقالی سوریه حمله‌ای را علیه چهار موقعیت نظامی ما در روستای الإمام از توابع دِیر حافر انجام دادند. نیروهای ما با این حمله مقابله کرده و به‌مدت ۲۰ دقیقه درگیری مسلحانه میان طرفین ادامه داشت.

قسد با محکوم کردن این حمله، تأکید کرده است: این تجاوز تکراری، اقدامی برنامه‌ریزی‌شده برای تشدید تنش است و امنیت منطقه را به خطر می‌اندازد. مسئولیت کامل این حمله برعهده دولت دمشق است. نیروهای ما بیش از هر زمان دیگری آماده‌اند تا با قاطعیت از حق مشروع دفاع خود استفاده کنند.

پیشینه تنش‌ها

نیروهای دموکراتیک سوریه که متحد اصلی آمریکا در جنگ علیه داعش بودند، در اسفندماه گذشته با حکومت جولانی توافقی امضا کردند که براساس آن، قسد به ساختار نهادهای رسمی کشور سوریه می‌پیوست. این توافق پس از سقوط حکومت بشار اسد در آذرماه ۱۴۰۳ شکل گرفت.

درگیری در منبج؛ زنگ خطر پیش از دِیر حافر

چند روز پیش از این درگیری نیز، تنش‌هایی در شهر منبج گزارش شد. در آن زمان وزارت دفاع حکومت جولانی، نیروهای قسد را به حمله موشکی علیه یک پایگاه نظامی در حومه منبج متهم کرد. در مقابل، قسد نیز پاسخ داد که در واکنش به گلوله‌باران توپخانه‌ای بی‌دلیل که مناطق مسکونی را هدف قرار داده بود، اقدام به پاسخ‌گویی کرده است.

