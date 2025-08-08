به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی المقداد» عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان تأکید کرد: لبنان باید با تمام اقشار و طیف‌هایش محافظت شود؛ با مقاومت و ارتشی که امروز می‌خواهند آن را مقابل مقاومت قرار دهند، در حالی که ما می‌خواهیم این ارتش در کنار مقاومت و مردمش بایستد تا لبنان را حفظ کند.

او در مراسم تشییع شهید دکتر علاء هانی حیدر در شهرک «کفردان» در غرب بعلبک گفت: شهید، قلم و تفنگ را هم‌زمان در دست داشت. بر خود عهد بسته بود که نسل مقاومت را پرورش دهد و در عین حال مجاهدی در سنگر باشد. به ما آموخت که جهاد فقط با تفنگ نیست، بلکه با قلم و کتاب هم هست. ما با تو پیمان می‌بندیم که وفادار به خون پاکت بمانیم.

المقداد افزود: در لحظه شهادت تو، جلسه‌ای در کاخ ریاست جمهوری در جریان بود که دولت در آن بر خونت، هدف قرار گرفتنت و شهادتت صحه گذاشت. متأسفانه در جلسه نشنیدند که فرمانده بزرگی در منطقه بقاع به شهادت رسیده است؛ فقط دستورهای آمریکا و اسرائیل را شنیدند. بعد از آن، تبریک و تهنیت‌ها رسید که اولینشان از موردخای ادرعی بود؛ این به اصطلاح دستاورد، چیزی جز حرف روی کاغذ نخواهد بود. آنچه دیروز در شورای وزیران گذشت، حتی ارزش جوهری که با آن نوشته شد را ندارد.

او ادامه داد: دیروز مادری که سه شهید تقدیم کرده، با من تماس گرفت و پرسید: چه خبر است؟ آیا خون شهدا را می‌فروشید؟ من تنها در یک صورت با تحویل سلاح موافقم؛ اینکه سه فرزند شهیدم و شهید بزرگ‌تر، سید حسن نصرالله، را به من بازگردانید. او با این شرط محال می‌خواست به دولت بگوید که رها کردن سلاح مقاومت غیرممکن است.

المقداد هشدار داد: با ما بازی با آتش نکنید. ما نخستین کسانی هستیم که خواهان امنیت و ثبات این کشوریم و بهای آن را از جمله شهید دکتر علاء، برای حفاظت از این سرزمین داده‌ایم. بگذارید آنچه رخ داده، در حد نظری باقی بماند. خانواده‌های شهدا هرگز اجازه نخواهند داد مقاومت خون شهدا را بفروشد؛ چه برسد به میلیون‌ها نفری که خود، همه‌شان مقاومت هستند! هر انسان شریفی که در لبنان زیر بار ذلت و خواری نرود، یک مقاوم است.

