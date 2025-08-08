به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ بکر الرفاعی مفتی اهل سنت بعلبک ـ هرمل لبنان تأکید کرد که دولت این کشور تحت فشارهای سنگینی قرار دارد که زیرساختها، امنیت و ثبات کشور را تهدید میکند، در حالی که تهدیدات مکرر صهیونیستی تمام لبنان و نه بخشی از آن را را هدف قرار داده است.
او گفت: طرح خلع سلاح از اردوگاهها، گروهها و نیروهایی که در برابر اشغالگری مقاومت کردهاند، بدون ارائه جایگزینی واقعی برای حفاظت از کشور، و سلب این سلاحها بدون یک راهبرد دفاعی روشن، لبنان را از عنصر بازدارندگی محروم کرده و آن را در برابر هر تجاوزی بیدفاع میگذارد. این امر باعث از بین رفتن توان دفاعی، محدود شدن اراده ملی و تحمیل امنیتی میشود که دشمن میخواهد، نه آنچه دولت برمیگزیند.
الرفاعی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگر به خردورزی و عقلانیت برای حل مسائل حساس نیاز داریم، افزود: چالشهای بزرگ نه با تنشآفرینی و نه با رویاروییهای خیابانی، بلکه با گفتوگوی مسئولانه در نهادهای ذیربط حل میشوند.
او ادامه داد: خیابان نباید در برابر خیابان قرار گیرد، بلکه باید انرژیها به سمت راهحلهایی هدایت شود که ثبات را حفظ کرده و کرامت همگان را پاس بدارد.
الرفاعی در خصوص اهداف و طمعورزیهای رژیم اشغالگر در منطقه گفت: کسی که فکر میکند دشمن صهیونیستی تنها به غزه خلع سلاحشده میاندیشد، دچار خطای محاسبه است؛ او به دنبال خاورمیانهای عاری از اراده و عاری از سلاح است.
وی افزود: اسرائیل میخواهد منطقهای بیدفاع ایجاد کند که هیچ ابزار دفاعی در اختیار نداشته باشد تا زیر سلطه باقی بماند و در برابر طمعهای آنان، از دریا تا رود و از مرزها تا پایتختها، گشوده باشد.
مفتی اهل سنت بعلبک ـ هرمل لبنان در پایان خاطرنشان کرد: وقتی برخی خواستار خلع سلاح غزه میشوند، فراموش میکنند که مشکل در سلاح نیست، بلکه در اشغالگری است. تفنگی که از مردم تحت ستم دفاع میکند، تهدید نیست، بلکه فریادی در برابر ظلم است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما