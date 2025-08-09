به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین «محمدعلی معینیان» معاون بینالملل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در گفتوگو ابنا ضمن اشاره به تاریخچه برنامههای اربعینی این مجمع اظهار کرد: مجمع جهانی اهلبیت(ع) سال گذشته برای اولین بار با استفاده از حضور ظرفیت عظیم نخبگان شیعه در عراق، نشستهای متعدد و همایش بینالمللی «استقامت، پایداری و بیداری» را برگزار کرد که تجربه خوب و موثری بود. ما در این نشستهای علمی و تخصصی و همایش از ظرفیت علما و نخبگان شیعه از ۳۵ کشور جهان استفاده کردیم.
وی با بیان این که ظرفیت اربعین، یک ظرفیت کمنظیر و حتی بینظیر است، افزود: مراسم زیارت اربعین، بزرگترین اجتماع شیعیان محسوب میشود و مجمع جهانی اهلبیت(ع) نباید از این میدان پرحضور و پرثمر، غافل باشد. لذا امسال به صورت دقیقتر و حرفهایتر برای برگزاری جلسات و همایشها در کربلای معلی در ایام اربعین حسینی، برنامهریزی کردیم. علمای شیعی و نخبگان شیعی در این ایام از کشورهای مختلف برای زیارت امام حسین(ع) به کربلای معلی میآیند و ما به دنبال استفاده از ظرفیت حضور این علما و نخبگان و برگزاری جلسات و نشستها با حضور آنها در کربلا هستیم.
معاون بینالملل مجمع جهانی اهلبیت(ع) افزود: شعار اربعین امسال «انا علی العهد» است و ما ذیل این شعار، موضوع همایش امسال را «اربعین حسینی، کرامت، عدالت و مسئولیت جهانی» گذاشتیم و ریزموضوعات متعددی را در خصوص این موضوع همایش تدوین کردیم که در اختیاران سخنرانان نشستها، قرار گرفته است و از حضور آنها در نشستها استفاده میکنیم و از نقطه نظرات این سخنران پیرامون سه کلید واژه اصلی کرامت و عدالت و مسئولیت جهانی ناظر به اربعین حسینی، بهره مند میشویم.
معینیان با اشاره به زمان برگزاری نشستهای اربعین مجمع جهانی اهلبیت(ع) اظهار کرد: این نشستهای اربعینی طی روزهای چهارهم تا بیست و یکم صفر در شهر کربلای معلی در جوار حرم مطهر امام حسین(ع) و حرم حضرت عباس(ع) برگزار میشود. همچنین در کنار این نشستها، یک سری نشستهای تخصصی با حضور اقشار مختلف نخبگان شیعه از کشورهای مختلف را در شهر کربلای معلی، برگزار می کنیم. این نشستها به صورت جداگانه با حضور اقشار مختلف مانند بانوان اهلبیتی، دانشجویان و جوانان اهلبیتی، مبلغان، فعالان رسانهای در حوزه پیروان مکتب اهلبیت(ع)، پزشکان شیعه و نوشیعیان از کشورهای مختلف است. شرکتکنندگان در این نشستها در خصوص موضوع اصلی همایش براساس ظرفیتهای خودشان به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادت خود میپردازند و امیدواریم که بتوانیم از این نشستهای تخصصی و همایش، محصولات و محتواهای مفیدی استخراج کنیم.
معاون بینالملل مجمع جهانی اهلبیت(ع) ادامه داد: پنل های گفتوگو در ایام اربعین در شهر کربلای معلی پیشبینی کردیم که در این پنلها، گفتوگوهای اختصاصی و جزئی با برخی از شخصیتها با موضوعات خاص مناطق خودشان خواهیم داشت. همچنین دیدار شخصیتهای شیعی از کشورهای مختلف با دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) پیشبینی شده است که نکات و پیشنهادات و درخواستهای خودشان را مطرح کنند.
وی با اشاره به اهداف مجمع جهانی اهلبیت(ع) از برنامههای اربعینی اظهار کرد: برگزاری نشستهای اربعینی توسط این مجمع با هدف رساندن پیام اربعین و پیام اهلبیت(ع) با گفتمان صحیح به جهانیان است و امیدواریم که سهمی در نقشآفرینی در این زمینه در ایام اربعین حسینی داشته باشیم. این نشستها، فرصتی برای بخشهای رسانهای مجمع جهانی اهلبیت(ع) همچون شبکه ثقلین و خبرگزاری ابنا و نیز بنیاد پزشکان و بنیاد عاشورا و معاونت علمی و فرهنگی مجمع است تا مصاحبههای تخصصی و گفتگوهای ویژه با شرکتکنندگان در نشستها جهت انتشار در رسانههای وابسته به مجمع جهانی اهلبیت(ع) داشته باشند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما