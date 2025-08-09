رهبر دروزیان خواستار رفع محاصره شهر سویدا شد

شیخ حمود الحناوی، رهبر دروزیان، در بیانیهای از مردم جبلالعرب خواست تا در برابر محاصره شهر سویدا متحد و مقاوم باقی بمانند.
وی تأکید کرد که این نبرد مسئلهای حیاتی و سرنوشتساز برای همه مردم این منطقه است.
الحناوی با انتقاد شدید از حکومت انتقالی و حامیان آن، آنها را به خیانت به ارزشها و وطنفروشی متهم کرده و برخی قبایل را به دلیل نداشتن شجاعت و وفاداری سرزنش کرد.
وی افزود که «با وجود محاصره شدید شامل قطع غذا، دارو، سوخت و تخریب زیرساختها، سویدا مقاوم و سربلند باقی خواهد ماند» و از مردم خواست با همدلی و کمک به یکدیگر این بحران را پشت سر بگذارند.
الحناوی از جامعه بینالمللی خواست محاصره را رفع، مسیرهای انسانی را باز و به جرایم علیه اعضای این طایفه رسیدگی کند.
او همچنین نسبت به فتنهانگیزی، جنگ رسانهای و شایعات هشدار داد و سکوت جهان عرب و رسانهها درباره وضعیت سویدا را محکوم کرد.
الحناوی در پایان تأکید کرد که «منطقه کوهستان تا پیروزی و رهایی، شکستناپذیر باقی خواهد ماند».