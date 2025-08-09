به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک سکوی هلندی ویژه مبارزه با تبعیض اعلام کرد که پس از انتشار یک پست جنجالی از سوی گرت ویلدرس، سیاستمدار راستگرای افراطی، بیش از ۲۵۰۰ شکایت دریافت کرده است.
این پست که اوایل این هفته در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، چهرهای ساخته شده توسط هوش مصنوعی را نشان میداد که به دو نیم تقسیم شده بود؛ نیمی از این چهره زنی جوان با چهرهای اروپایی و برچسب «PVV» (حزب آزادی ویلدرس) و نیمه دیگر زنی مسن با چهرهای خشن و پوشش حجاب که با «PvdA» (حزب کارگر هلند) مشخص شده بود.
ویلدرس در توضیح این چهره نوشته بود: «انتخاب شما در ۲۹ اکتبر»، که اشاره به انتخابات پیشروی هلند دارد.
این سیاستمدار که به «ترامپ هلند» معروف است، سابقه طولانی در مخالفت با اسلام دارد و با پستی دیگر در روز چهارشنبه نوشت: «هلندیها اول. اسلام جایگاهی در اینجا ندارد.» وی همچنین افزود: «مجرمان خارجی بیرون! دختران ما دوباره در خیابانها امنیت خواهند داشت»!
در هلند حرکتهای راستگرای افراطی علیه جوامع مسلمان افزایش یافته و اسلام را به جرایم و تهدید هویت ملی مرتبط میکنند، امری که به تقسیمات اجتماعی و واکنشهای گسترده از سوی سازمانهای حقوق بشری انجامیده است.
