افزایش ۱۸۰۰ درصدی حملات علیه مسلمانان و فلسطینیان در کانادا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشی جدید در کانادا از جهش نگران‌کننده جرایم نفرت‌محور علیه مسلمانان، فلسطینیان و عرب‌ها از زمان آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ خبر می‌دهد.

این گزارش از سوی نادیا حسن از مرکز مطالعات اسلام‌هراسی دانشگاه یورک تهیه شده و افزایش این جرایم را «خطرناک» توصیف می‌کند.

بر اساس داده‌های گزارش، تنها در فاصله ۷ اکتبر تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، پلیس تورنتو افزایش ۱۶۰۰ درصدی در جرایم نفرت‌محور علیه فلسطینیان و نیز اسلام‌هراسی را ثبت کرده است. همچنین، شورای ملی مسلمانان کانادا اعلام کرده که موارد اسلام‌هراسی در یک ماه نخست پس از آن تاریخ، ۱۳۰۰ درصد و در پایان سال به ۱۸۰۰ درصد افزایش یافته‌اند.

مرکز حمایت حقوقی مسلمانان نیز از ثبت ۴۷۴ شکایت حقوق بشری از اکتبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ خبر داده که ۳۴۵ مورد آن مربوط به اخراج یا تعلیق افراد به دلیل حمایت از فلسطین بوده است.

در این گزارش همچنین خواستار تعریف رسمی نژادپرستی ضد فلسطینی، پاسخگویی مؤثرتر به جرایم ناشی از نفرت، و تحقیقات مستقل درباره واکنش نهادهای آموزشی و عمومی به این بحران شده است.

