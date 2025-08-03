هشدار اسقف اعظم هندی درباره تداوم آزار مسیحیان و مسلمانان در شمال این کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسقف اعظم جوزف کالاتیل از حوزه واراپوزا در ایالت کرالا هند نسبت به تداوم آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه مسیحیان و مسلمانان در شمال این کشور هشدار داد. وی با اشاره به مشاهدات عینی از سفر اخیر خود به مناطق شمالی هند، تأکید کرد که وضعیت این اقلیت‌ها نگران‌کننده است.

او در سخنانی در جمع خبرنگاران، از اعمال تبعیض‌آمیز علیه اقلیت‌ها ابراز نگرانی کرد و گفت: «در برخی از مناطق، اقلیت‌ها تحت فشار قرار دارند و نمی‌توانند آزادانه عبادت کنند». وی خواستار مداخله دولت و نهادهای قضایی برای حفظ حقوق شهروندی همه اقشار جامعه شد.

کالاتیل همچنین تأکید کرد که آزادی مذهبی یکی از اصول بنیادین قانون اساسی هند است و هیچ‌کس نباید به دلیل عقیده یا دین مورد آزار قرار گیرد. وی از رسانه‌ها خواست تا واقعیت‌ها را بدون سانسور منعکس کنند و صدای بی‌صدایان باشند.

اظهارات این مقام مذهبی در شرایطی مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از تشدید تنش‌های مذهبی در شمال هند منتشر شده است.

