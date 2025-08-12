به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این نیروها با استفاده از چند پهپاد، حملاتی را علیه اهداف حیاتی در سرزمین‌های اشغالی انجام داده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: یگان پهپادی یمن چهار عملیات نظامی با شش پهپاد انجام داد که چهار هدف حیاتی در مناطق حیفا، نقب، ام‌الرشراش (ایلات) و بئرالسبع را مورد حمله قرار داد و این عملیات با موفقیت به اهداف خود رسید.

وی افزود: این حملات در حمایت از مردم فلسطین و در واکنش به جنایات نسل‌کشی و گرسنگی‌دادن رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه انجام شده است.

سریع تأکید کرد که عملیات پشتیبانی علیه اسرائیل تا توقف تجاوز و رفع محاصره نوار غزه ادامه خواهد داشت.

او با هشدار این که ادامه تلاش اسرائیل برای نابودی کامل مسئله فلسطین از طریق نسل‌کشی، قحطی و آوارگی، پیامدهای خطرناکی برای کشورهای عربی و اسلامی خواهد داشت، گفت: حذف مسئله فلسطین مقدمه‌ای برای تعرض دشمن به ملت‌ها و کشورهای دیگر است، مگر آنکه این کشورها برای حمایت از مقاومت غزه اقدام کنند.

تا زمان انتشار این خبر، مقامات اسرائیلی به اظهارات سخنگوی نیروهای مسلح یمن واکنشی نشان نداده‌اند.

آخرین عملیات اعلام‌شده نیروهای مسلح یمن در روز جمعه بود که طی آن با پهپاد، سه عملیات علیه فرودگاه بن‌گوریون در نزدیکی تل‌آویو و دو هدف حیاتی در بئرالسبع و عسقلان انجام شد.

نیروهای مسلح یمن در ماه‌های گذشته در حمایت از مردم غزه، حملات پیوسته‌ای با موشک و پهپاد به سمت سرزمین‌های اشغالی انجام داده و همچنین کشتی‌های مرتبط یا در مسیر به اسرائیل را هدف قرار داده‌اند.

در ۲۷ ژوئیه گذشته، نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که عملیات دریایی خود علیه اسرائیل را تشدید می‌کند و همه کشتی‌های متعلق به شرکت‌هایی که با بنادر اسرائیلی تعامل دارند را، بدون توجه به ملیت آنها، هدف قرار خواهد داد. این اقدام به گفته یمنی‌ها در حمایت از غزه است که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تحت حملات گسترده و محاصره رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا قرار دارد.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده، این جنگ تاکنون منجر به شهادت ۶۱ هزار و ۵۹۹ فلسطینی، زخمی شدن ۱۵۴ هزار و ۸۸ نفر، مفقود شدن بیش از ۱۰ هزار تن، آوارگی صدها هزار نفر و وقوع قحطی مرگبار شده که جان بسیاری، از جمله ده‌ها کودک را گرفته است.

