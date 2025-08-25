شمار شهدای یمن افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت یمن گزارش داد که در حمله رژیم صهیونیستی به نیروگاه برق حزیز و ایستگاه نفت واقع در خیابان الستین، ۱۰ نفر کشته و ۹۲ نفر زخمی شدند.

بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط وزارت بهداشت یمن، از میان مجروحان، هفت نفر کودک و سه نفر زن هستند و وضعیت ۲۱ نفر از آنان نیز بسیار وخیم اعلام شده است.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی روز یکشنبه، دوم شهریور، در یک تجاوز تازه، بخش‌هایی از صنعا، پایتخت یمن، را هدف حمله قرار دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که حوثی‌ها از دو نیروگاه برق حزیز و أسار برای اهداف نظامی استفاده می‌کردند و هدف قرار دادن این دو نیروگاه به توان تولید برق و استفاده از آن برای اهداف نظامی آسیب می‌زند.

برخی رسانه‌های صهیونیستی نیز گزارش دادند که ۱۴ جنگنده در این حملات مشارکت داشته و حدود ۴۰ موشک به اهداف یمنی شلیک کردند.

در همین ارتباط دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در بیانیه‌ای تأکید کرد که تجاوز رژیم صهیونیستی به یمن تلاشی ناامیدانه برای منصرف کردن ملت و نیروهای مسلح یمن از ادامه یاری نوار غزه است.

این دفتر ادامه جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی را تلاشی برای دستیابی به یک پیروزی نمایشی و نشانه شکست اطلاعاتی و ناتوانی از مقابله با عملیات نظامی یمن دانست.

دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در ادامه این بیانیه تاکید کرد که موشک‌های یمنی از همه لایه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی عبور و ضربات دردناکی را به این رژیم وارد کرده است.

این دفتر تصریح کرد که حملات بزدلانه رژیم صهیونیستی به زیرساخت های غیرنظامی، تاثیری بر اتحاد جبهه داخلی یمن ندارد.

