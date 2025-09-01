به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با قلبی آکنده از غم و اندوه، فاجعه زمینلرزه مرگبار در استانهای شرقی افغانستان را به همه مردم شریف این سرزمین، بهویژه خانوادههای مظلوم و داغدار قربانیان، تسلیت و تعزیت عرض میکند.
ما خود را در این مصیبت عظیم شریک رنج و اندوه برادران و خواهران مسلمان افغانستان میدانیم و از خداوند متعال رحمت واسعه برای جانباختگان، شفای عاجل برای مجروحان و صبر و شکیبایی برای بازماندگان طلب میکنیم.
ابنا همچنین از همه دولتها و نهادهای اسلامی و انسانی میخواهد که در یاریرسانی به آسیبدیدگان این حادثه تلخ، هیچ کوتاهی نکنند.
