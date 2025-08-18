به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر ولایت تی وی و خطیب منبر حسینی در حرم کربلا از کالیفرنیا در حاشیه حضور در مراسم زیارت اربعین حسینی در کربلای معلی در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا درباره جایگاه اربعین اظهار داشت: اربعین روزی است که براساس روایات، امام سجاد(ع) از سرزمین شام برگشتند و سر مقدس امام حسین(ع) را به بدن ایشان ملحق کردند.

حجت الاسلام و المسلمین «سید ظهیرالحسن نقوی» اضافه کرد: اربعین کرامت، معجزه و لطف پروردگار برای زمینه‌سازی ظهور امام زمان(عج) است. ما به چنین گردهمایی برای شناخت اسلام و تشیع، و تعلیم معارف اسلام که در کتاب‌ها موجود است ولی شکل عملی ندارد، نیاز داریم.

وی درباره سایر خصوصیات اربعین گفت: مردم از همه جای دنیا به صورت خودجوش به پیاده‌روی اربعین می‌آیند و هیچ دولتی پشت این برنامه نیست. در اربعین هیچ فرقی بین عرب و عجم نیست، هیچ فرقی بین پولدار و بی‌پول نیست و هیچ فرقی بین شخص معروف و غیرمعروف نیست. شرکت‌کنندگان لباس سیاه می‌پوشند و لبیک یا حسین می‌گویند. در اربعین، زائر اباعبدالله الحسین(ع)، وحدت، اسلام، احترام و همه چیز یک جا جمع شده است. این است اربعین اباعبدالله الحسین(ع).

مدیر ولایت تی وی درباره مدیریت اربعین اظهار داشت: هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که من دعوت کردم، من این‌ها را آورده‌ام و من مدیریت می کنم، خود اباعبدالله الحسین(ع) و انوار مقدسه، اربعین را مدیریت می‌کنند.

وی با اشاره به حضور سلایق مختلف از قاره‌ها و کشورهای گوناگون در پیاده‌روی اربعین عنوان کرد: باید با همدیگر برای انسجام بیشتر و ایجاد نهضت جهانی، همفکری کنیم و شعور و بصیریت سیاسی به وجود آوریم. باید حسین امروز و یزید امروز را شناخت. باید از مصائب مستضعفان و مظلومان به ویژه مردم مظلوم غزه اطلاع داشته باشیم و اقدام عملی انجام دهیم تا آنان احساس تنهایی نکنند.

سید ظهیرالحسن نقوی در پایان تأکید کرد: شرکت‌کنندگان اربعین باید از این حرکت عظیم، چیزی یاد بگیرند و در برگشت، مبلّغ و سفیر سیدالشهداء(ع) باشند. شرکت‌کنندگان به صورت داوطلبانه در پیاده‌روی حضور پیدا می‌کنند و هیچ دولتی نمی‌تواند این مقدار جمعیت را مدیریت کند، این فرصت است و ما باید از این فرصت استفاده کرده و به وظایف خود عمل کنیم.

