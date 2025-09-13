به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با هزار و پانصدمین سالگشت میلاد مبارک نبی اکرم(ص) که تداعی رحمت برای بشریت و صلح، برابری، برادری، آزادی، رحمت و مؤدّت و مصداق آیه «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» است، لزوم تأسی عملی به آموزههای ایشان بیش از پیش آشکار میشود تا جهانی بهتر و امنتر؛ نه تنها برای مسلمانان، بلکه به کل مردم جهان ترسیم میکند.
در همین زمینه کارشناسان ادیان و مذاهب، «دکتر شیخ احمد متعب القطان»، رئیس جمعیت «قولنا و العمل» و استاد اهلسنت دانشگاه لبنان، «رونی ألفا»، نویسنده مسیحی لبنانی و «محمد احمد حمدان»، استاد شیعه دانشگاه اسلامی لبنان در گفتوگو با خبرگزاری ابنا بر لزوم وحدت و همدلی میان همه ادیان جهان در مقابله با استکبار جهانی با الگوو گرفتن از آموزه های پیامبر اسلام تاکید کردند.
باید پایبند سنت پیامبر اکرم(ص) باشیم
شیخ احمد متعب القطان به ابنا گفت: در سایه ظلمی که امروز جامعه بشری تجربه میکند، ما به شدت نیازمند پایبندی به رویکرد و سنت پیامبر اسلام هستیم.
القطان افزود: شکی نیست که رسول خدا(ص) پیامآور عشق و صلح است. خداوند متعال او را به عنوان رحمتی برای همه جهانیان، نه فقط برای مسلمانان یا مؤمنان فرستاد.
رئیس جمعیت «قولنا و العمل» اضافه کرد: در سایه ظلمی که امروز جامعه بشری تجربه میکند، ما به شدت نیازمند پایبندی به رویکرد و سنت پیامبر اسلام هستیم، زیرا استکبار جهانی ثابت کرده است که نه تنها دشمن مسلمانان بلکه دشمن بشریت است. همه آزادگان جهان در معرض این ظلم از سوی استکبار جهانی به ویژه دشمن صهیو-آمریکایی قرار دارند.
استاد اهلسنت دانشگاه لبنان تاکید کرد: آنچه در غزه شاهد هستیم، بزرگترین گواه بر وحشیگری استکبار جهانی و توحش صهیونیستها و همه حامیان آنهاست. سیاستهای نسلکشی، قحطی و گرسنگی که توسط قدرتهای استکباری علیه مسلمانان غزه دنبال میشود، گواهی میدهد که آنها از انسانیت جز نام آن چیزی نمیدانند.
وی با اشاره به اوضاع اخیر لبنان نیز گفت: ما در لبنان نیز روزانه مورد حملات دشمن صهیونیستی قرار داریم که به زمین، آسمان و دریای ما تجاوز میکند؛ دشمنی که در پی نابودی قدرت ما و سلاح مقاومت، سلاح غرور و عزتی است که با آن با توطئههای دشمن مقابله میکنیم. بنابراین، ما بهعنوان مسلمان به شدت به وحدت و تبدیل شدن به یک قدرت واحد در مقابله با این دشمن نیاز داریم. مسلمانان باید تلاشها و صفوف خود را متحد کنند و همانطور که خداوند متعال خواسته است، یک جسم و یک کالبد شوند. پیامبر صلیالله علیه و آله و سلم در این زمینه فرموده است: «مؤمنان مانند یک جسم هستند که وقتی یک عضو آن بیمار شود، سایر اعضای آن احساس درد میکنند».
وی افزود: حدیث دیگری از پیامبر مکرم(ص) است که «مؤمن نسبت به مؤمن مانند بنای استواری است که اجزای آن، یکدیگر را استحکام می بخشند»، زیرا وقتی امت اسلامی متحد شود، پیروز خواهد شد و قادر خواهد بود بر قدرتمندترین نیروی جهان غلبه کند. اما اگر ما از هم جدا باشیم، نزاع کنیم و متفرق شویم و به فرقهها واحزاب متخاصم تبدیل شویم، دشمن بر ما پیروز خواهد شد.
این استاد دانشگاه لبنان تاکید کرد: ما از رسانهها در سراسر جهان اسلام میخواهیم که آموزههای اسلامی و نبوی را بین مردم نشر دهند. این آموزهها ما را به برادری انسانی و ایمانی، محبت و اتحاد در سراسر جهان فرا میخوانند. بله، یک مسلمان، هر کجا که باشد، چه در چین، هند، آمریکا، لبنان، ایران، شام یا هر جای دیگر، برادر مسلمان دیگر است. یک مسلمان برادر مسلمان دیگر است. ما باید این برادری را با به کارگیری عملی آموزه ها و تبلیغ آن در رسانهها تقویت کنیم.
وی افزود: ما همچنین باید رویکرد پیامبر(ص) به اعتدال را ترویج دهیم، چرا که رویکرد رسول خدا رویکردی میانهرو بود نه افراط در دین و نه سهلانگاری در آن؛ «خیر الامور اوسطها». این دین که به رحمت، محبت و برادری در ایمان و انسانیت دعوت میکند، باید در سراسر جهان فراگیر شود.
در سرزمینی که خاستگاه اسلام و مسیحیت است، کودکان قتل عام میشوند!
«رونی ألفا»، نویسنده مسیحی نیز در همین زمینه با اشاره به آلام مردم غزه گفت: «اگر امروز «مصطفی(ص)» در میان امتش حاضر شود، غزه قلبش را به درد خواهد آورد. چنین جنایتی در تاریخ بشر بیسابقه بوده است، اگر کلمات به جملات معنادار تبدیل شوند، باید گفت که حتی دریا برای این وضعیت می گرید.
وی تاکید کرد که غزه تنهاست و تصاویر نشان میدهد این قاتلان صهیونیست با آنها چه کردهاند. چگونه بهترین امتی که تاکنون برای بشریت به وجود آمده است، «خیرُ أُمَّةٍ أُخرِجَت للناس» میتواند این سرزمین را رها کند؟ غزه چگونه تنها شد؟
ألفا افزود: کجاست آن امتی که در کنار مظلومان میایستاد؟ خدیجه رضیاللهعنها را به یاد آوریم که وقتی در آغاز وحی به پیامبر اسلام(ص) گفت: «کلا، والله ما یخزیک الله أبدا، إنک لتصلُ الرحمَ، وتحملُ الکلَّ، وتکسبُ المعدومَ، وتقری الضیف، وتُعین علی نوائبِ الحق نه، به خداوند قسم که او هیچ وقت و در هیچ حال تو را خوار و رسوا نمیسازد؛ چرا که تو پیوند خویشاوندی را برقرار میداری، و بار سنگین فرد ناتوان را برعهده میگیری؛ به فقرا کمک میکنی، و مهمان را ارجمند میداری، و در حوادث و اتفاقات ناخوشایند، درماندگان را یاری میرسانی» حال، این امت کجاست؟ کسانی که پیوند خانوادگی برقرار میکنند و از نیازمندان، رنجدیدگان و مظلومان حمایت میکنند کجا هستند؟ کسانی که زمانی در شادی و غم غزه شریک بودند، کجا هستند؟
این نویسنده مسیحی افزود: اکنون، هیچ شکوهی جز باروت در غزه و هیچ صلحی بر زمین نیست. آیا این همان سرزمینی که مسیحیت در آن زاده شد و اکنون کودکان در آن قتل عام میشود؟ سرزمینی که تاریخ در آن «مصطفی» و مسیح را متحد کرد، اما اکنون زخمهایش را نمیتوان بخیه زد و به جای ستارهای که در آسمان میدرخشد، موشکی شب را با رنگ مرگ روشن میکند.
وی در پایان با ترسیم رنج مردم غزه گفت: اکنون سراسر سرزمین فلسطین، پیامبر را به یاری می خواند. هر مرد غزه «ابوطالبی» در غم است، هر کودک، «حسین» است،. هر کودک، «زینب» است و هر مادر، مریمی است که در میان آوار به دنبال نوزاد خود میگردد.
رسانهها نقش خطیری در تبیین میراث پیامبر اسلام در دورترین نقاط جهان دارند
شیخ احمد محمد حمدان، استاد دانشگاه اسلامی لبنان نیز با تاکید بر پیام صلح پیامبر گرامی اسلام(ص) گفت: رسول خدا(ص) به تمام معنا پیامآور صلح بود. ایشان نسبت به فقرا دلسوز و همیشه در کنار این مظلومان بود، هرگز مستبد نبود. در صحنههای زندگی رسول خدا(ص)، دوگانگی بین منادی اخلاق والا بودن و بنای تمدن نوین اسلامی نمییابیم. ما هیچ دوگانگی در اعمال، رفتار یا سخنان ایشان نمییابیم.
وی افزود: اما امروز مشاهده میکنیم که آمریکا و متحدانش به عنوان قدرتهای استکبار جهانی دارای دوگانگی و تضاد در مواضع خود هستند، آنها در گفتار از تمدن، دموکراسی و آزادی مردم برای تعیین سرنوشت خود دم می زنند، اما در رفتار و اعمال با این حقوق مخالفند.
حمدان تاکید کرد: در سازمان ملل متحد، هیچ احترامی به قطعنامهها وجود ندارد. اسرائیل آنها را پاره کرده و امروز همچنان پس از گذشت دو سال در فلسطین و در مقابل دیدگان جهان جنایت میکند. صلح کجاست؟ دموکراسی کجاست؟ زمانی که از پیامبر اسلام، پیامبر رحمت، عشق و وحدت حرف میزنیم، باید ببینیم در جهان امروز چه نسبتی و قرابتی با آن وجود دارد.
وی تاکید کرد: رسول خدا پیامبر وحدت بود، زیرا مردم متمدن آن زمان، امپراتوریهای روم و ایران را خطاب قرار داد و برای آنها نامه فرستاد. او همچنین هیئتی از مسلمانان را نزد پادشاه حبشه فرستاد، به یهودیان، مسیحیان و دیگران اجازه داد تا زمانی که صلحطلب بودند، زیر چتر حکومت اسلامی زندگی کنند. ایشان به وحدت میان فرقههای مختلف اعتقاد داشت و بر این باور نیز عمل میکرد و بر همین اساس، یهودیانی از بنیقریظه و دیگران در صلح و آرامش زندگی میکردند. رسول خدا با این جامعهی متنوع تعامل داشت. این تعامل میان فرقههای مختلف در یک جامعهی واحد بود و پیامبر هرگز حقوق آنها را به خاطر اختلاف عقیده نادیده نگرفت.
حمدان گفت: اما اکنون، در روزگار کنونی، ما این آرامش و این مفاهیم وحدت را نمییابیم و هدف اصلی، تضعیف مسلمانان و تجزیه قدرت آنها در شرق و غرب، در آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا و در همه قارههاست.
وی افزود: همه این مفاهیم و اصول به ما مسلمانان الهام میبخشد و روحیه و عزم ما را برای گردهمایی، نشست و گفتوگو با استفاده از زبان تعقل تقویت و تاکید می کند که نباید با فرقهگرایی و تعصب منحرف شویم. این یک ضرورت فوری و یک مسئولیت بزرگ انسانی است. پیامبر این دولت اسلامی قوی را بنا نهاد و در آغوش آن ثروتمندان و فقرا، مسلمانان، یهودیان، مسیحیان و حتی منافقان زندگی میکردند.
حمدان تاکید کرد: نقش رسانهها در گسترش مفاهیم اصیل اسلامی محمدی از اهمیت بالایی برخوردار است. نیروهای استکبار جهانی مدتها برای تحریف این تصویر درخشان از بشریت و کمال پیام تلاش کرده اند. بنابراین، ما باید هر آنچه را که مربوط به مفاهیم اصیل اسلامی و محمدی در قرآن کریم، سنت شریف نبوی و احادیث ائمه (ع) است، گسترش دهیم.
وی افزود: این مسئولیت خطیری است که ما در برابر این میراث مقدس که به ما رسیده، ما را نجات و ارتقا داده و از سایر مردمانی که به اسلام اعتقاد ندارند، متمایز کرده است، بر عهده داریم. ما باید بر اهمیت نقش رسانهها در این زمینه به ویژه در رسانههای اجتماعی و در رسانهها و تریبونهای مختلفی که از طریق آنها میتوانیم حقیقت را به دورترین نقاط زمین منتقل کنیم، تأکید کنیم. این جهاد روشنگری است که بر ما واجب شده است. قدرت کلامی بسیار مهم است، زیرا هنوز انسانهای آزادهای در جهان وجود دارند که تحت تأثیر کلمات و مفاهیم صحیح انسانی قرار میگیرند.
