به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت اسپانیا و «پدرو سانچز»، نخستوزیر این کشور اخیرا با اعلام مواضع جدی در حمایت از فلسطین و مردم غزه اقداماتی را اتخاذ کرده که موجب واکنش تند سران رژیم صهیونیستی بهویژه «جدعون ساعر»، وزیر خارجه این رژیم علیه شخص سانچز و دولت او شده است. در مقابل، دولت اسپانیا نیز کاردار اسرائیل را احضار و مراتب اعتراض مادرید نسبت به این اظهارات را اعلام کرد.
دکتر «فیراس الچرانی»، تحلیلگر اسپانیایی در حوزه بینالملل در تشریح اقدامات اتخاذ شده از سوی مادرید در حمایت از مردم فلسطین و تحریم رژیم صهیونیستی در گفتوگو با خبرگزاری ابنا گفت: اقدامات خوبی در این زمینه اتخاذ و انجام شده، اما این اقدامات کافی نیستند و مردم غزه به حمایت بیشتری نیاز دارند. البته این اقدامات برای اثرگذاری بر موضع اروپا مهم هستند. اسپانیا، ایرلند و اسلوونی از جمله کشورهایی هستند که سیاستهای خود را در قبال رژیم صهیونیستی تغییر دادهاند. همه این مواضع، اقدامات اثرگذاری به شمار میروند، ولی قطعا کافی نبوده و باید تحرک جدی صورت گیرد.
وی درباره اظهارات ساعر علیه سانچز گفت: طبیعی است که اسرائیل هر شخص، نهاد یا کشوری را که در مقابل تروریسم و استکبار این رژیم میایستد، به فساد و یهودستیزی متهم کند.
الچرانی درباره اقدام مادرید در احضار کاردار رژیم صهیونیستی در اسپانیا گفت: این اقدام بسیار مهم است و فشار را بر موضع کلی اروپا و رسانههای غربی و همچنین بر موضع کلی اروپا و آمریکا افزایش میدهد. موضوع پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی در قبال جرایمی که انجام میدهد، بسیار مهم است.
این کارشناس سوریالاصل درباره لزوم تحرک جامعه بینالملل در حمایت از مردم غزه و اتخاذ اقداماتی مشابه مادرید تصریح کرد: نقش سیاسی و اقتصادی اروپا بهطور کلی در راستای منافع رژیم صهیونیستی است، حال آنکه اکثریت ملتهای اروپایی از آرمان عادلانه فلسطین حمایت میکنند. بنابراین هیچ تصمیم واحدی از سوی اروپا وجود ندارد و ابزارهای فشار کم و ناکافی هستند. تصمیم آمریکا تغییر نکرده و نخواهد کرد. دشمنان صهیونیستی و آمریکایی یکی هستند و آنها از اهرم فشار بر اروپا برای حمایت از اسرائیل استفاده میکنند.
الچرانی درباره پیامدهای احتمالی ناشی از حمایت اسپانیا و شخص سانچز از سوی ایالات متحده و اسرائیل گفت: قطعا فشارها و عواقب احتمالی علیه سانچز و حزبش از سوی موساد و سیا و موضوع برکناری او وجود دارد. آنها از ماه پیش پروندهای را که سالها توسط پلیس مبارزه با فساد پنهان و اکنون منتشر شده، به جریان انداختهاند.
