پذیرایی از ۲۵ هزار از زائران رضوی در موکب خدام الحسین(ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد تقی آلبوغبیش، مدیر موکب خدام الحسین شهرستان بندر ماهشهر، درباره خدمات این موکب در ایام شهادت امام رضا (ع) گفت: ما افتخار داریم که هفت سال است به زائران خدمت‌رسانی می‌کنیم. ۱۷ سال به صورت غیر رسمی و از سال ۱۳۹۷ به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کردیم.

وی با اشاره به اینکه در ایام اربعین در عراق به حدود دو هزار نفر اسکان و پذیرایی ارائه می‌دهیم، افزود: برنامه‌های ما شامل صبحانه، ناهار، شام، درمانگاه و برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان، نوجوانان، بانوان و برادران است. همچنین هر شب دسته عزاداری با حضور زائران برگزار می‌شود و در شب اربعین، موکب ما وارد حرم امام حسین (ع) می‌شود.

مدیر موکب خدام الحسین ماهشهر ابراز کرد: حضور دسته‌های عزاداری، نوحه‌خوانی‌ها و مراسم روضه‌خوانی در موکب‌ها، حال و هوای محرم را به اوج می‌رساند و یادآور فداکاری‌ها و قیام خونین عاشورا می‌شود.

مدیر موکب خدام الحسین ابراز کرد: پس از پایان مراسم اربعین، ما بلافاصله به مشهد مقدس سفر می کنیم و در چهار روز آخر ماه صفر، خدمات خود را ادامه می‌دهیم. وی با بیان اینکه روزانه با ۲۵ هزار پرس غذا از زائران رضوی پذیرایی می کنیم، گفت: در ۴ روز آخر ماه صفر، صبحانه، ناهار، شام و میان‌وعده‌هایی مثل عدسی، آش، حلوا، فلافل و نوشیدنی‌های سرد و گرم در این موکب ارائه می‌شود.

مدیر موکب خدام الحسین ماهشهر تأکید کرد: تمامی امکانات موکب با تریلی از ماهشهر به محل برپایی منتقل می‌شود و کمک‌ها به صورت کاملاً مردمی و توسط جوانان هیئتی عاشق خدمت به حضرت حسین (ع) اداره می‌شود.

وی اظهار کرد: علاوه بر ایام اربعین، این موکب در مناسبت‌های ملی و مذهبی شهرستان ماهشهر نیز فعال و پای‌کار است. مدیر موکب خدام الحسین با اشاره به اینکه تمامی کمک‌ها توسط خیرین و مردم دوستدار و عاشق اهل بیت(ع) تامین می‌شود، گفت: خدمت به زائران اهل بیت و زائران پیاده امام حسین (ع) در ایام اربعین و همچنین زائرانی که از شهرهای مختلف برای زیارت و عرض ادب به ساحت مقدس حضرت رضا (ع) مشرف می‌شوند، افتخار بزرگی برای ماست.

وی افزود: خدمت به زائران توفیقی است و عاشق این کار هستیم و به عشق حضرت رضا (ع) این موکب را برپا کرده‌ایم تا پذیرایی خوبی از زائران داشته باشیم.

مدیر موکب خدام الحسین ماهشهر ابراز کرد: همدلی و همکاری میان خادمین و زائران، حس خانواده‌ای بزرگ بودن را به وجود می‌آورد که در آن همه برای یک هدف مقدس گرد هم آمده‌اند.

وی افزود: موکب ما با مساحتی نزدیک به ۲۴۰ متر، امکانات لازم برای پخت و تهیه غذا را فراهم کرده و با همکاری حدود ۱۵۰ خادم خانم و آقا خدمات‌رسانی می‌کند.

مدیر موکب خدام الحسین ماهشهر در خصوص نقش مواکب در زنده نگه داشتن محرم و یاد امام حسین(ع) ابراز کرد: موکب‌ها نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در زنده نگه داشتن نام امام حسین (ع) و انتقال پیام عاشورا به نسل‌های امروز و آینده دارند.

وی گفت: این پایگاه‌های خدمت‌رسانی که در ایام محرم و به ویژه در مسیر پیاده‌روی اربعین برپا می‌شوند، فراتر از یک مکان ساده برای پذیرایی زائران، نمادی از عشق، وفاداری و ارادت به سیدالشهدا (ع) هستند.

مدیر موکب خدام الحسین ماهشهر افزود: پذیرایی و خدمت رسانی به زائر حس لذت بسیار خوبی دارد و این فضاها موجب می‌شوند که عشق به امام حسین (ع) فقط محدود به یک روز یا یک ماه نشود، بلکه به بخشی از سبک زندگی و فرهنگ مردم تبدیل گردد.

