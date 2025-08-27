به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت محلی ایالت پنجاب در شرق پاکستان اعلام کرد که نیروهای مسلح را برای حمایت از نهادهای دفاع مدنی در برابر پیامدهای احتمالی افزایش سطح آب در سه رودخانه اصلی فراخوانده است.

سازمان ملی مدیریت بحران گزارش داد که پس از آن‌که هند مقادیر زیادی آب را از سدهای پر و رودخانه‌های جاری به سمت مناطق مرزی کم‌ارتفاع پاکستان رها کرد، حدود ۱۹۰ هزار غیرنظامی از شش منطقه در معرض خطر سیلاب تخلیه شده‌اند.

این اقدامات پس از هشدار رسمی هند به پاکستان درباره احتمال وقوع سیلاب‌های مرزی صورت گرفت که نخستین تماس دیپلماتیک علنی میان دو کشور پس از چند ماه به شمار می‌رود.

ساکنان منطقه بونر در شمال غرب پاکستان، از عدم دریافت هشدار پیش از وقوع سیلاب‌های ناگهانی شکایت کردند؛ سیلاب‌هایی که جان بیش از ۳۰۰ نفر را گرفت. مقام‌ها علت این فاجعه را طوفان ابری غیرمنتظره دانستند و گفتند که بیشتر قربانیان در نزدیکی مسیرهای طبیعی سیلاب زندگی می‌کردند.

بر اساس داده‌های رسمی، از ابتدای ژوئن گذشته تاکنون، حوادث ناشی از سیلاب و بارندگی‌های شدید در پاکستان، موجب مرگ حدود ۸۰۰ نفر شده و صدها خانه در روستاهای شمالی این کشور تخریب شده‌اند. این در حالی است که نگرانی‌ها از تکرار فاجعه سال ۲۰۲۲ در پاکستان که جان ۱۷۳۹ نفر را گرفت و یک‌سوم این کشور را زیر آب برد، افزایش یافته است.

کارشناسان هواشناسی، شدت گرفتن پدیده‌های اقلیمی افراطی در منطقه را ناشی از تغییرات آب‌وهوایی می‌دانند. فصل بادهای موسمی در پاکستان معمولاً از ژوئیه تا سپتامبر ادامه دارد.

