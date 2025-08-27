به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم چهلمین روز درگذشت آیت‌الله حاج شیخ غلامعلی نعیم‌آبادی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) بامداد و شب چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در محل دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، با حضور جمعی از مراجع تقلید، علما و فضلای حوزه‌های علمیه، شخصیت‌های دانشگاهی، مقامات کشوری و لشکری و عموم علاقه‌مندان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ابنا، در ابتدای مراسم بخش‌هایی از قرائت آیات و روایات و قرائت صلوات بر محمد و آل محمد اجرا شد و سپس آیت‌الله محمدحسن اختری، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(علیهم‌السلام)، به ارایه سخنرانی پرداخت. آیت‌الله اختری که خود را دوست و رفیق بیش از شصت ساله مرحوم نعیم‌آبادی معرفی کرد، با اشاره به خدمات علمی و تبلیغی آن عالم ربانی، اظهار داشت که تلاش‌های گسترده مرحوم در تعلیم و ترویج معارف دین و خستگی‌ناپذیری ایشان در عرصه تبلیغ، از ویژگی‌های برجسته زندگی او بود.

سخنران مراسم ضمن تقدیر از پیام‌های تسلیت و ابراز همدردی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید، حضور گسترده علما، مسئولان و مردم را نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی امت اسلامی با عالمان دین برشمرد و از دفتر مقام معظم رهبری برای میزبانی این جلسه یاد و تجلیل کرد.

آیت‌الله اختری در بخش‌هایی از سخنان خود به نکات برجسته‌ای از زندگی مرحوم نعیم‌آبادی اشاره کرد و گفت: مرحوم آیت‌الله نعیم‌آبادی سخنوری توانا، اهل مطالعه و کتاب بود و در مسیر تبیین مکتب اهل‌بیت(ع) و مقابله با انحراف‌ها و ترویج معارف دینی، سال‌ها مجاهدت کرد. او با یادآوری سابقه حضور و مبارزات آن مرحوم در دوران پیش و پس از انقلاب و تحمل شرایط دشوار از جمله زندان و تبعید، افزود که این فداکاری‌ها باید برای جامعه به‌عنوان الگو حفظ و تبیین شود.

سخنران مراسم همچنین به نقش تبلیغی و جهادی مرحوم در مناطق مختلف کشور از جمله فعالیت‌های ایشان در بندرعباس و ناحیه خلیج‌فارس اشاره کرد و گفت مرحوم نعیم‌آبادی حتی در سخنرانی‌های عربی نیز مخاطبان منطقه‌ای را مخاطب قرار می‌داد و در دفاع از مکتب اهل‌بیت و مواجهه با جریان‌های انحرافی فعال بود.

آیت‌الله اختری در بخش دیگری از نطق خود به مناسبت‌های دینی ماه‌های جاری اشاره و با تأکید بر ضرورت استمرار جهاد تبیینی در فضای مجازی و مراکز علمی، از طلاب و علما خواست تا با برنامه‌ریزی و تولید محتوا چهره واقعی اسلام و تشیع را به زبان‌هایی که مخاطب می‌فهمد، معرفی کنند. وی همچنین با انتقاد از هجمه‌ها و جریان‌هایی که به باور او اسلام و قرآن را مورد هدف قرار می‌دهند، خواستار یکپارچگی و ایستادگی جامعه دینی و نخبگان در برابر این هجمه‌ها شد.

در جریان مراسم، سخنران با اشاره به پیام‌های تسلیت رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام و حضور گسترده علما و مسئولان، این همراهی را مایه تسلی خاندان و ارادتمندان مرحوم توصیف کرد و از همه شرکت‌کنندگان قدردانی نمود. همچنین اعلام شد که درس‌های هفتگی اخلاق که در دفتر مقام معظم رهبری برگزار می‌شود، از هفته آینده چهارشنبه‌شب‌ها در همان مکان ادامه خواهد یافت؛ موضوعی که پیش از این در جریان مراسم نیز خاطرنشان شد.

در پایان مراسم، حاضرین با قرائت فاتحه و صلوات، برای روح آن فقیه وارسته علو درجات و رحمت الهی مسئلت کردند و نمایندگان حاضر، مراتب تسلیت خود را به بیت شریف و بستگان مرحوم آیت‌الله نعیم‌آبادی ابراز داشتند.

گفتنی است آیت‌الله حاج شیخ غلامعلی نعیم‌آبادی دارای خدمات فراوان تبلیغی، علمی و اجتماعی بود که از زبان شرکت‌کنندگان و سخنرانان مراسم به‌عنوان عالمی مجاهد، منبری و مدافع ارزش‌های انقلاب یاد می‌شد و حضور علما در مراسم چهلم وی، بازتاب دهنده جایگاه وی در میان نهادهای حوزوی و مردم‌سالاری دینی بود.

