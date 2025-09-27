به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای امنیتی عراق همچنان عملیات نظامی خود را در مناطق مختلف کشور ادامه میدهند تا خطر بازگشت و تحرک دوباره گروه تکفیری داعش داعش را مهار کنند؛ گروهی که با سوءاستفاده از تحولات منطقهای و خلأهای امنیتی، در تلاش برای بازآرایی است. در حالی که بغداد از دستاوردهای میدانی و اطلاعاتی مهم سخن میگوید، نگرانیها از بازگشت غیرمستقیم داعش از طریق انتقال هزاران خانواده از اردوگاه «الهول» سوریه به داخل عراق افزایش یافته است.
اخیراً ارتش عراق عملیات گستردهای را برای تعقیب هستههای داعش در مناطق مرزی میان استانهای صلاحالدین و دیالی آغاز کرده است. این عملیات با محوریت منطقه حمرین و حوض عظیم –که بهدلیل صعبالعبور بودن و وجود درههای متعدد، رخنهپذیر توصیف میشوند– در حال اجراست. منابع امنیتی میگویند این عملیات بر پایه طرحهای اطلاعاتی دقیق پیش میرود و روستاهای دورافتادهای را هدف قرار میدهد که پناهگاه امن عناصر داعش به شمار میآیند.
هسته رسانهای امنیتی از شهادت دو عضو نیروهای ضدتروریسم و زخمی شدن یک افسر در انفجار بمب دستساز خبر داد؛ حادثهای که هنگام پاکسازی یک مخفیگاه داعش در منطقه سحول راوه رخ داد. این انفجار چند روز پس از حمله هوایی به چندین مخفیگاه داعش صورت گرفت. با وجود آزادسازی کامل استان الانبار طی سالهای گذشته، هستههای خفته داعش هنوز در برخی روستاهای دورافتاده این استان، فعالاند و وجود انبوه مهمات عملنکرده، جان غیرنظامیان را تهدید میکند.
در بغداد هم فرماندهی عملیات پایتخت مجموعهای از یورشها و بازرسیها را اجرا کرد که به بازداشت چندین فرد تحت تعقیب، از جمله متهمان تحت ماده ۴/۱ تروریسم و نیز کشف سلاح و مهمات غیرمجاز منجر شد.
سرتیپ تحسین الخفاجی سخنگوی وزارت دفاع عراق، اعلام کرد: عملیاتهای امنیتی موفقیتهای کیفی به همراه داشته و به تعقیب هستههای داعش و کنترل مرزها انجامیده است. همچنین ابو رضا النجار، معاون عملیات شمال شرق دجله در حشد الشعبی، گفت که عملیاتهای پیشگیرانه در وادی الشای و زغیتون در جنوب کرکوک در چارچوب راهبردی برای نابودی داعش صورت گرفته و مکمل تلاشها در وادی حوران در غرب الانبار است.
با وجود این موفقیتها، تحلیلگران هشدار میدهند که پرونده خانوادههای مرتبط با داعش در اردوگاه «الهول» سوریه همچنان یکی از چالشهای پیچیده برای عراق است. «عبدالأمیر الشمری» وزیر کشور عراق اعلام کرد که تمام بازگشتیها تحت بررسی امنیتی و برنامههای بازپروری روانی قرار میگیرند و در «کمپ الأمل» در استان نینوا اسکان داده میشوند. به گفته او، تاکنون حدود ۱۸ هزار نفر از این اردوگاه بازگردانده شدهاند و هنوز حدود ۵ هزار نفر –از جمله زنان و کودکان وابسته به داعش– در آنجا حضور دارند.
اردوگاه الهول در سال ۲۰۱۹ بیش از ۴۰ هزار نفر از خانوادههای داعش را در خود جای داده بود و به مخزن انسانی تبدیل شده که میتواند محیطی حاصلخیز برای بازتولید تفکرات افراطی باشد. همزمان، برآوردهای سازمان ملل نشان میدهد حدود ۴۵۰۰ جنگجوی داعش –از جمله اتباع خارجی– در زندانهای وابسته به اداره خودگردان کردها در منطقه نگهداری میشوند؛ موضوعی که خطر فرار یا جذب دوباره این افراد را افزایش داده است.
