به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر نخستوزیری دولت تغییر و سازندگی یمن در صنعا در بیانیهای شهادت نخستوزیر آن به همراه جمعی از وزرا در حمله روز پنجشنبه گذشته رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.
در این بیانیه آمده است: ما شهادت مجاهد «احمد غالب الرهوی» نخستوزیر دولت تغییر و سازندگی به همراه تعدادی از وزیران همراه وی در حمله روز پنجشنبه گذشته را اعلام میکنیم و در این حمله تعدادی از وزرا نیز زخمی شدند که سطح جراحت آنها متوسط و برخی نیز خطرناک است که تحت مراقبت هستند.
...................
پایان پیام
نظر شما