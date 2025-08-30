به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر نخست‌وزیری دولت تغییر و سازندگی یمن در صنعا در بیانیه‌ای شهادت نخست‌وزیر آن به همراه جمعی از وزرا در حمله روز پنج‌شنبه گذشته رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.

در پی شهادت احمد غالب الرهوی، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، محمد احمد مفتاح را به عنوان سرپرست نخست‌وزیری یمن منصوب کرد.

طبق اعلام منابع یمنی، شهید احمد غالب عضو انصارالله یمن نبود و از اعضای ارشد حزب کنگره عمومی خلق محسوب می‌شد و از چهره‌های سیاسی و اداری یمن بود که پیشینه‌ای طولانی در مدیریت استانی داشت.

وی از سوی شورای عالی سیاسی به عنوان استاندار ابین و سپس عضو این شورا منصوب شد و در اوت ۲۰۲۴، مأمور تشکیل دولت جدیدی به نام «دولت تغییر و سازندگی» شد و جایگزین دولت پیشین شد.

احمد غالب الرهوی در آگوست ۲۰۲۵ درحالی که در جلسه بررسی عملکرد یکساله دولت حضور داشت، به همراه تعدادی از وزرای دولت به شهادت رسید.



