سفیر ژاپن در کابل: از وقوع زمین‌لرزه در شرق افغانستان عمیقاً متأثر هستم

۱۰ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۳
کد خبر: 1722579
سفیر ژاپن در کابل: از وقوع زمین‌لرزه در شرق افغانستان عمیقاً متأثر هستم

تاکایوشی کورومایا، سفیر ژاپن در کابل، با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان زمین‌لرزه شب گذشته در شرق افغانستان، اعلام کرد که کشورش اوضاع را از نزدیک دنبال می‌کند و آماده پشتیبانی از آسیب‌دیدگان است.

به‌گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ تاکایوشی کورومایا، سفیر ژاپن در کابل، امروز (دوشنبه) در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که از شنیدن خبر زمین‌لرزه و تلفات ناشی از آن در شرق افغانستان «عمیقاً متأثر» شده است.

او با خانواده‌های قربانیان این رویداد طبیعی ابراز همدردی کرده و تأکید کرده است که سفارت ژاپن اوضاع را به‌طور مستمر دنبال می‌کند و در صورت نیاز، آماده پشتیبانی از آسیب‌دیدگان خواهد بود.

این در حالی است که زمین‌لرزه شب گذشته چندین استان در شرق افغانستان را لرزاند و به گفته منابع محلی، دست‌کم در سه استان تلفات و خسارت‌های گسترده به‌جا گذاشته است.

