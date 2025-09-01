بهگزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) _ ابنا _ تاکایوشی کورومایا، سفیر ژاپن در کابل، امروز (دوشنبه) در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که از شنیدن خبر زمینلرزه و تلفات ناشی از آن در شرق افغانستان «عمیقاً متأثر» شده است.
او با خانوادههای قربانیان این رویداد طبیعی ابراز همدردی کرده و تأکید کرده است که سفارت ژاپن اوضاع را بهطور مستمر دنبال میکند و در صورت نیاز، آماده پشتیبانی از آسیبدیدگان خواهد بود.
این در حالی است که زمینلرزه شب گذشته چندین استان در شرق افغانستان را لرزاند و به گفته منابع محلی، دستکم در سه استان تلفات و خسارتهای گسترده بهجا گذاشته است.
