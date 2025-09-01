به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شمار جانباختگان زلزلهای که شب یکشنبه شرق افغانستان را لرزاند، از ۸۰۰ نفر فراتر رفته و تعداد مجروحان نیز به بیش از ۲۷۰۰ نفر رسیده است.
از ساعات اولیه صبح امروز دوشنبه، بالگردهایی از شهر جلالآباد—مرکز استان ننگرهار—به پرواز درآمدند تا کمکهای امدادی به مناطق زلزلهزده افغانستان را منتقل کرده و دهها نفر از قربانیان و مجروحان را تخلیه کنند.
وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد که تاکنون ۴۰ پرواز امدادی برای انتقال کمکها و تخلیه آسیبدیدگان زلزله شرق افغانستان انجام شده است.
«احسانالله احسان» رئیس اداره مدیریت بحران در استان «کنر» در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: عملیات جستوجو همچنان ادامه دارد و افراد زیادی زیر آوار خانههایشان گرفتار شدهاند، بنابراین نمیتوان رقم دقیقی ارائه داد.
او احتمال افزایش شمار قربانیان زلزله در شرق افغانستان را در روزهای آینده مطرح کرد.
دسترسی به روستاهای آسیبدیده در زلزله شرق افغانستان با دشواریهای زیادی همراه است؛ نیروهای امدادی، رسانهها و مقامات این کشور با موانع جدی مواجهاند، بهویژه آنکه رانش زمین موجب مسدود شدن راهها شده است.
افغانستان و زلزلههای مکرر
افغانستان بهطور مکرر در معرض زلزله قرار دارد، بهویژه در رشتهکوههای هندوکش که در محل برخورد صفحات تکتونیکی اوراسیا و هند واقع شدهاند؛ منطقهای که حدود ۱۵ درصد از انرژی لرزهای جهان را در خود جای داده است.
بر اساس دادههای مؤسسه زمینشناسی انگلیس، از سال ۱۹۰۰ میلادی تاکنون، شمال شرق افغانستان ۱۲ زلزله با قدرت بیش از ۷ ریشتر را تجربه کرده است.
در اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، زلزلهای به قدرت ۶.۳ ریشتر همراه با پسلرزههای شدید، استان هرات در غرب افغانستان را لرزاند. این حادثه بیش از ۱۵۰۰ کشته برجای گذاشت و طبق برآوردهای سازمان ملل، بیش از ۶۳ هزار خانه را تخریب یا آسیبزده کرد. آن زلزله، شدیدترین زمینلرزهای بود که افغانستان در بیش از ۲۵ سال گذشته تجربه کرده بود و منجر به تخریب حدود ۳۰۰ مدرسه و مرکز آموزشی شد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما