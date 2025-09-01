تسلیت عراقچی به مردم افغانستان پس از زلزله شرق افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به زمین‌لرزه شدید یکشنبه شب در استان‌های شرقی افغانستان، با خانواده‌های داغدار و مردم این کشور ابراز همدردی کرد.

وی در پیام خود نوشت: «دولت و مردم ایران با اندوه و تأسف فراوان، وقوع زلزله‌ای شدید در شرق افغانستان که منجر به جان‌باختن و زخمی شدن شمار زیادی از هموطنان شما شد، تسلیت می‌گویند.»

عراقچی با تأکید بر همبستگی ایران با ملت افغانستان افزود: «در این لحظات سخت، با خانواده‌های داغدار و ملت بزرگ افغانستان همدردی صمیمانه داریم و جمهوری اسلامی ایران آماده است تا هرگونه کمک امدادی، درمانی و انسانی را فوراً ارسال کند. دل‌های ما در کنار مردم مقاوم افغانستان است و امیدواریم با همکاری‌های منطقه‌ای، بتوان این مصیبت را پشت سر گذاشت و اندکی تسکین بر آلام آسیب‌دیدگان فراهم آورد.»

این پیام در حالی منتشر شده است که زمین‌لرزه شب گذشته جان صدها نفر را گرفته و بیش از هزار تن دیگر را زخمی کرده است و روند کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان همچنان ادامه دارد.

