به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران روز دوشنبه با انتشار پیامی نسبت به زمین‌لرزه شدید یکشنبه شب در شرق افغانستان که تلفات و خسارت‌های گسترده‌ای برجای گذاشت، ابراز تأسف و تأثر عمیق کرد.

در این پیام آمده است:

«انالله و انا الیه راجعون. سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران از وقوع زلزله شدیدی که یکشنبه شب در ولایت‌های ننگرهار، لغمان و کنر رخ داد و متأسفانه خسارات فراوان جانی و مالی در پی داشت، شدیداً متأثر گردیده است. این سفارت مراتب تسلیت و همدردی خود را به ملت افغانستان و خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان ابراز می‌دارد.»

سفارت افغانستان افزوده است: «از بارگاه ایزد منان برای جان‌باختگان بهشت برین، برای مجروحان شفای عاجل و برای خانواده‌های داغ‌دار صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.»

این پیام در حالی منتشر شده است که زمین‌لرزه شب گذشته در استان‌های شرقی کشور افغانستان تاکنون جان صدها تن را گرفته و هزاران تن دیگر را زخمی و بی‌خانمان کرده است.

...

پایان پیام/