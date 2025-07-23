جاکارتا: جذب ۷۳۶ میلیون دلار از طریق فروش اوراق قرضه اسلامی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دارایی اندونزی سهشنبه، ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵، اعلام کرد که در جریان فروش اوراق قرضه اسلامی، موفق به جذب ۷۳۵.۹۷ میلیون دلار سرمایه شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این فروش در چارچوب برنامه تامین مالی دولت برای سال جاری برگزار شد و شامل عرضه شش نوع اوراق با سررسیدهای متفاوت بود که برخی از آنها تا سال ۲۰۴۹ میلادی اعتبار دارند. نرخ بازده مؤثر این اوراق بین ۶.۳۸ تا ۷.۰۶ درصد تعیین شده است.
حجم کل تقاضای ثبتشده در این حراج بیش از ۱.۹۵ میلیارد دلار اعلام شد، اما وزارت دارایی تنها بخشی از پیشنهادها را پذیرفت. هدف از این اقدام، تأمین بخشی از نیازهای بودجهای دولت از طریق ابزارهای مالی منطبق با اصول شریعت اسلامی عنوان شده است.
اندونزی در سالهای اخیر تلاش کرده است استفاده از اوراق قرضه را بهعنوان یکی از ابزارهای مالی توسعه دهد. کارشناسان اقتصادی تقاضای بالا برای این اوراق را نشاندهنده ثبات نسبی بازار سرمایه و استقبال سرمایهگذاران از سیاستهای مالی دولت ارزیابی میکنند.
