برگزیده بخش مستند «نحن أبناء الحسین(ع)» از ساخت مستندی درباره جهادگران یزدی در اربعین خبر داد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه دومین رویداد بین‌المللی رسانه‌ای «نحن أبناء الحسین(ع)» برگزار شد و محمدجواد اشتری توانست عنوان برگزیده بخش مستند را به خود اختصاص دهد. وی در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا، به جزئیات اثر خود اشاره کرد.

اشتری، مستندساز یزدی، در این مصاحبه اظهار داشت: «مستند من درباره یک گروه جهادی از استان یزد است که در طول سال به مناطق محروم و سیل‌زده خدمات‌رسانی می‌کنند و امسال توانستند فعالیت‌های خود را در ایام اربعین و در قالب یک موکب مستقل به زائران حسینی ارائه دهند.»

وی افزود: «این گروه جهادی برای دومین سال متوالی در مراسم اربعین حضور داشت و برای اولین بار در موکب اختصاصی خود واقع در عمود ۷۹۸ مسیر نجف به کربلا، به خدمت‌رسانی مشغول بود.»

برگزیده بخش مستند این رویداد، تولید این اثر را برای خود بسیار جذاب دانست و تصریح کرد: «با توجه به اینکه مستند یک فرآیند زمان‌بر است، این اثر در حال حاضر یک مستند گزارشی است و امیدوارم بتوانم در آینده، مستند اصلی و کامل‌تری درباره این گروه جهادی تولید کنم.»

لازم به ذکر است، رویداد رسانه‌ای «نحن أبناء الحسین(ع)» بستری برای معرفی و ترویج فرهنگ عاشورایی و بزرگداشت حماسه اربعین فراهم می‌سازد.

..............................

پایان پیام/