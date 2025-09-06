خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ (۷ سپتامبر ۲۰۲۵)، مردم ایران و بخشهای گستردهای از قارههای آسیا و اقیانوسیه شاهد یک پدیده نادر نجومی خواهند بود. این پدیده، خسوف کامل ماه است که به دلیل رنگ سرخگون آن در زمان گرفتگی، در باور عامه به «ماه خونین» شهرت یافته است. در همین حال، برخی افراد فرصتطلب در شبکههای اجتماعی با القای نحوست و شومی این پدیده، در پی ایجاد ترس و نگرانی در میان مردم هستند.
در همین زمینه، حجتالاسلام جواد حیدری، کارشناس کلام و عقاید مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، در گفتوگو با روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، به تشریح ابعاد این پدیده از منظر دینی و علمی پرداخت.
وی با اشاره به سابقه تاریخی خرافات در مورد پدیدههای طبیعی گفت: در گذشتههای دور، تاریک شدن ناگهانی ماه یا خورشید به عنوان نشانه خشم و قهر الهی تفسیر میشد و هرگونه اتفاق ناگوار پس از آن به نحوست خسوف و کسوف نسبت داده میشد. اما امروزه با توسعه دانش بشری و تعالیم والای مکتب اهلبیت(ع)، درمییابیم که این پدیدهها بخشی از زیباییها و نظم طبیعت هستند و وقایع پس از آنها هیچ ارتباطی به این رویدادهای آسمانی ندارند.
حجتالاسلام حیدری با استناد به روایات ائمه اطهار(ع) افزود: در منابعی همچون کتاب «بحارالانوار»، ماه و خورشیدگرفتگی و سایر پدیدههای طبیعی همچون زلزله، به عنوان نشانههایی برای بیم دادن و بیدار کردن مردم ذکر شدهاند تا به واسطه آن، انسانها پرهیزکاری پیشه کرده و از گناهان دوری کنند.
این کارشناس کلام و عقاید در ادامه با تأکید بر اینکه خسوف از نشانههای الهی است و خواندن نماز آیات در هنگام وقوع آن واجب است، خاطرنشان کرد: برای مقابله با ترسها و نگرانیهای احتمالی که توسط برخی افراد ترویج میشود، میتوان با توکل بر خداوند متعال، صدقه دادن و قرائت آیات نورانی قرآن کریم، آرامش را به زندگی خود بازگرداند.
وی در پایان با رد تمامی شایعات مطرح شده در شبکههای اجتماعی گفت: با بررسی دقیق آیات و روایات، هیچ دلیل معتبری بر شوم و نحس بودن زمان ماه گرفتگی یافت نشده و مطالبی که درباره وقوع مشکلات، جنگ و خونریزی پس از خسوف مطرح میشود، فاقد هرگونه ارزش عقلی، علمی و شرعی است.
