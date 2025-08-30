به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - از مشهد مقدس؛ آیت‌الله محمدهادی عبدخدایی از اساتید حوزه علمیه خراسان و سفیر اسبق ایران در واتیکان، در دیدار با مسئولان خبرگزاری اهل‌بیت(ع)، وحدت را عامل حیات و سعادت مسلمین دانست و بر ضرورت تبیین معارف ناب اهل‌بیت(ع) برای جوامع و ملل جهان تأکید کرد.

وی افزود: اهل بیت(ع) به عنوان محور و برجسته‌ترین عامل وحدت اسلامی، مایه افتخار و جلب قلوب هستند و توجه به اصالت معارف شیعی، می‌تواند دنیا را شیفته مکتب اسلام کند.

لزوم اتحاد بین ادیان و مذاهب در برابر کفر و استعمار

سفیر سابق ایران در واتیکان در این دیدار با اشاره به تجربیات تبلیغی خود در دوران سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، اظهار داشت که امروز با توجه به گسترش ابزارهای ارتباطی، تبیین و معرفی معارف انسان‌ساز به دنیا بسیار ساده‌تر شده و بایستی با ایجاد ارتباط، مکتب اهل بیت(ع) را به جهانیان معرفی کرد. وی در این رابطه بیان داشت: من در آنجا متناسب با ذهنیت و حساسیت‌های مخاطب، ابتدا درباره اسلام و تشیع، سپس درباره ایران و در نهایت درباره انقلاب اسلامی صحبت می‌کردم و در عمل می‌دیدیم که حتی برخی از کاردینال و اسقف‌های عالی‌رتبه در واتیکان نیز سخنان من را دنبال و تأیید می‌کنند.

آیت‌الله عبدخدایی در ادامه سخنان خود، بر لزوم وحدت و اتحاد میان ادیان و به‌ویژه مذاهب اسلامی تأکید کرد و افزود: اگر اتحاد نداشته باشیم، دنیای کفر و استعمار ما را نابود و تکه‌تکه خواهد کرد، همان‌طور که این توطئه را در سوریه، لبنان و فلسطین شاهد بوده‌ایم.

ایشان با اشاره به فداکاری امیرالمؤمنین(ع) برای حفظ وحدت اسلامی و گذشت از حق خلافت و حتی تحمل جسارت‌های صورت‌گرفته نسبت به همسرشان، آن را درسی بزرگ برای شیعیان دانست و خاطرنشان کرد که ما نیز باید در راه وحدت حرکت کنیم و از آن دم بزنیم و عمل کنیم.

نقش اهل بیت(ع) در وحدت اسلامی

آیت‌الله عبدخدایی در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار مسئولان خبرگزاری بین‌المللی ابنا، با برشمردن عوامل وحدت‌بخش اسلام همچون کعبه، اعیاد، نماز، پیامبر اکرم(ص) و قرآن؛ اهل بیت(ع) را یکی از جدی‌ترین عوامل وحدت دانست و اظهار داشت: باید به دنیا تفهیم کنیم که این بزرگواران، گذشته از مقام امامت‌شان، افرادی بوده‌اند که هیچ‌کس ایرادی به ایشان نداشته و حتی اهل تسنن نیز مدح و تجلیل بسیاری از ایشان به عمل آورده‌اند.

وی به سخنان فخر رازی در تفسیر سوره کوثر اشاره کرد که فرزندان پیامبر (ص) را از امام باقر(ع) تا امام رضا(ع) برمی‌شمرد و از فضائل آنان سخن می‌گوید. او افزود که فخر رازی در بیان مشی امیرالمؤمنین (ع) در جهر به بسم‌الله، به حدیث «علی مع الحق و الحق مع علی» استناد می‌کند و آن را صحیح می‌شمارد.

این عالم دینی حوزه خراسان توصیه کرد مؤسسات و مجامع اسلامی بر جنبه‌های اثباتی سیره، کمالات و معارف اهل‌بیت(ع) متمرکز شوند و افزود: عرفانی که در تشیع و در ادعیه ائمه(ع) وجود دارد، در هیچ کجا یافت نمی‌شود.

این مؤلف آثار تفسیری و تبیینی، دعاهای امام سجاد(ع) و امیرالمؤمنین(ع) را از جهت معرفت و جهان‌بینی اسلامی معجزه‌آسا خواند و افزود: این معارف، عالی‌ترین بلندگوهای مکتب هستند و هر دانشمندی، اگر به آن‌ها گوش فرا دهد، شیفته آن‌ها خواهد شد. وی با اشاره به سخنان قصار امیرالمؤمنین (ع) که تا سیزده هزار کلمه از ایشان نقل شده، این حجم و کیفیت از آموزه‌ها در مکتب را شیفته‌کننده توصیف کرد.

آیت‌الله عبدخدایی در ادامه با اشاره به سابقه تدریس خود در دانشگاه در رشته ادیان و عرفان، از رنجی که در مشاهده تدریس متون خالی از معارف اهل‌بیت(ع) به دانشجویان می‌برده، سخن گفت و تصریح کرد: تصمیم گرفتم از نهج‌البلاغه و ادعیه ائمه(ع) در رشته ادیان و عرفان تدریس و تألیف کنم تا عرفان اهل‌بیت(ع) به دانشجویان آموخته شود. وی همچنین به تألیف ده کتاب به قلم خود در این زمینه اشاره کرد که از جمله آن‌ها شرح دعای کمیل، شرح زیارت امین‌الله و شرح مناجات شعبانیه می‌باشد.



او در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار مدیران ابنا بر اهمیت حفظ هویت اسلامی تأکید کرد و اظهار داشت: حیثیت و شخصیت ما مسلمانان، چه سیاستمدار و چه پزشک و چه بازاری، به اسلامیت‌مان است و اگر نسبت به آن ضعیف باشیم، شخصیت خود را از دست داده‌ایم.

این استاد عالی حوزه علمیه مشهدالرضا، ایران را وطن اسلامی دانست و از علاقه خود به آن بیان کرد و افزود: اگر بخواهیم موجودیت و استقلالمان حفظ شود و به عنوان یک ملت مقاوم شناخته شویم، باید بر اسلامیت خود تکیه کنیم و در این زمینه باید توجه داشت که معارف نابی از تشیع ترویج شود که مورد اتفاق خود شیعه مخصوصاً قدماء مثل شیخ مفید، شیخ صدوق، کلینی و شیخ طوسی باشد و ما در این زمینه باید به اصالت خود بازگردیم.



آیت‌الله عبدخدایی در پایان سخنان خود به مجمع جهانی اهل بیت (ع) توصیه کرد که با برنامه‌ریزی برای سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر و با ایجاد ارتباط، برای ایرانیان مقیم خارج از کشور مصونیت دینی ایجاد کند. وی افزود: ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، ممکن است تحت تأثیر جلوه‌های مادی در دیگر کشورها قرار گیرند بنابراین باید با برگزاری مجالس الهام بخش دینی مانند محافل حسینی و مجالس دعا، روحیه معنوی آن‌ها را تقویت کرد.

او با ذکر خاطره‌ای از حضور خود در کشور اتریش و برگزاری مراسم دعای کمیل، گفت که این آیین‌ها مانند روح تازه‌ای به شرکت‌کنندگان دمیده می‌شود و دلتنگی آن‌ها را کم می‌کند. او همچنین همکاری بین مجمع جهانی اهل بیت (ع) و سفارتخانه‌ها را ضروری دانست و خاطرنشان کرد که اگر این همکاری نباشد، تلاش‌ها بی‌نتیجه خواهد ماند.

در پایان، آیت‌الله عبدخدایی با ذکر خاطره‌ای از دیدار خود با امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو در شرایط حساس آن زمان و اخلاص سرشار امام و همراهان انقلاب، بر لزوم اخلاص در کار و حرکت برای خدا سفارش تأکید کرد و موفقیت حرکت خبرگزاری اهل‌بیت(ع) را از خدای متعال مسئلت نمود.

شایان ذکر است در ابتدای این دیدار که حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی نماینده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در خراسان و بهمن دهستانی مسئول دفتر نمایندگی خبرگزاری ابنا در خراسان نیز حضور داشتند، آقای حسن صداریی عارف مدیر مسئول خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)، ابنا، گزارشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای این رسانه ارائه نمود. وی با اشاره به گستردگی زبان‌های این خبرگزاری آن را بستری برای نشر معارف اهل‌بیت(ع) در اقصی نقاط جهان برشمرد.

